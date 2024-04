Samsung Galaxy A55 resta essere uno dei migliori smartphone della fascia media, infatti è un prodotto che vuole attirare su di sé l’attenzione dei consumatori, riuscendo a mettere sul piatto una selva di specifiche tecniche di alto livello, senza richiedere all’utente stesso un esborso troppo elevato.

Il prodotto può oggi esser acquistato su Amazon, e non solo, in due varianti differenti: con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, oppure con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La più economica è ovviamente la variante che prevede la metà della ROM, che comunque è espandibile tramite l’ausilio di una microSD esterna, così comunque da poter raggiungere il suddetto quantitativo, senza troppi problemi.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, dovete subito correre ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, con i codici sconto gratis esclusivi.

Samsung Galaxy A55: lo smartphone in offerta Amazon

Il prezzo di vendita di questo smartphone è tutt’altro che elevato, rientra perfettamente nella fascia media della telefonia mobile, risultano quindi acquistabile dal pubblico con un esborso finale di 499 euro. Coloro che restituiranno un vecchio modello, potranno ricevere uno sconto ulteriore di 50 euro previsto direttamente da Samsung stessa. L’acquisto può essere completato direttamente qui.

Il prodotto presenta una comoda batteria interna da 5000mah, che riesce perfettamente a coprire due giorni di utilizzo continuativo, anche grazie ad un dispendio energetico estremamente ridotto. Il display è un Super AMOLED FullHD+ da 6,6 pollici di diagonale, che raggiunge i 1000 nit di luminosità massima e supporta Vision Booster, che riesce quindi ad ottimizzare il colore ed il contrasto sotto la luce solare diretta. Il comparto fotografico è di tutto rispetto, con tre sensori nella parte posteriore, infatti abbiamo 50 megapixel nel principale, seguito poi da un anteriore da 32 megapixel, ottimo per riuscire a realizzare selfie o autoscatti di qualità. La variante in commercio è completamente no brand e con garanzia legale di 24 mesi.