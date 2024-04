Il mondo è cambiato da quando fu inventata la prima automobile, tutto si è velocizzato. Negli ultimi tempi si stanno sviluppando sempre più modelli di auto più performanti e adatte alle nostre esigenze. Audi sta facendo proprio questo, anche se negli ultimi tempi sta affrontando non poche difficoltà. Questa crisi che Audi sta passando sta portando la chiusura di una fabbrica in Belgio e la destituzione di Markus Duesmann dal ruolo di amministratore delegato. Tutto questo è nato dai dati di mercato ritenuti insufficienti.

Audi sta per cambiare, vediamo cosa sta accadendo.

Le cose stanno per cambiare per l’azienda automobilistica. Infatti ci sarà un lancio, dalla sede di Ingolstadt, di una tra le vetture sportive di Audi più amate. Stiamo parlando dell’Audi S3, dove sono tante le novità che ci attendono su questa vettura. Prevede un design molto accattivante e muscolare, presenterà dimensioni maggiori con argento opaco per diverse parti della carrozzeria e degli inserti. Darà risalto alla vettura anche i nuovi gruppi ottici, moderni e aggressivi, con stesse qualità per il paraurti del veicolo. La S3 può essere presa con diverse dotazioni riguardo la scelta dei cerchi in lega. Quest’ultimi possono prendere le dimensioni di 18 o 19 pollici di diametro.

La velocità massima dell’auto, inoltre può toccare i 250 chilometri orari con un motore che può sviluppare un massimo di 333 cavalli. Una peculiarità di quest’auto che Audi ha sempre offerto è la tecnologia presente sull’abitacolo. Presenta infatti un aspetto raffinato e tecnologico che fa sentire accolto l’automobilista. Questa sensazione è sviluppata anche dal fatto che presenta sedili perfetti in ambito economico, e sotto l’aspetto di sostenibilità ambientale siccome la componentistica è fatta con materiale riciclato. Inoltre ha un display di 12,3 pollici per la strumentazione digitale e un display da 10,1 pollici per funzionare come schermo multimediale. La versione Sportback ha un costo di 55.590 euro, mentre la Sedan è acquistabile al prezzo di 57.250 euro.