Apple è pronta a rilasciare importanti novità per il segmento dei dispositivi audio con l’uso del brand Beats. Suddetto marchio è stato acquistato dall’azienda di Cupertino ormai da tempo. La novità presentata è parte della famiglia Beats Solo ed è un nuovo modello on–ear. Le immagini rilasciate online mostrano le cuffie in questione che dovrebbero essere presentate sul mercato con il nome di Beats Solo 4 Wireless. A pubblicare le foto è stato Roland Quandt che ha mostrato al pubblico le cuffie in tre colorazioni diverse: Cloud Pink, Matte Black e Slate Blue.

Grazie alle immagini rilasciate è possibile comprendere che non ci saranno grandi cambiamenti per quanto riguarda il design rispetto ai modelli della generazione precedente. Le novità, dunque, sono un po’ più nascoste. In primis, uno dei principali cambiamenti riguardano il supporto audio spaziale con rivelamento dinamico della posizione della testa. Questo vale però solo con i dispositivi iOS. Inoltre, aumenta l’autonomia della batteria e con una sola ricarica rapida può fornire agli utenti anche 50 ore di riproduzione.

In arrivo le nuove cuffie di Beats Solo 4 Wireless

Tra le novità in arrivo troviamo poi la riproduzione di audio loseless ad alta definizione e la presenza dell’USB–C e del jack per la connessione via cavo. Le nuove cuffie Beats offrono aggiornamenti dei driver audio da 40 mm e un’acustica ridisegnata. Inoltre, è migliorata la risposta in frequenza mentre vengono ridotti gli artefatti elettronici, la latenza e la distorsione. E non è tutto. Il nuovo dispositivo acustico garantisce la compatibilità con Android e iOS tramite il sistema Bluetooth. Per quanto riguarda il peso, questo è pari a 217 grammi, 7 grammi in più rispetto al peso del modello precedente.

Una funzione che non è presente per le nuove cuffie Beats Solo 4 Wireless è la cancellazione attiva del rumore. Secondo le informazioni trapelate in rete sembra che questa funzione non sarà integrata sul nuovo dispositivo audio. Suddetta feature è sempre più diffusa su tanti dispositivi simili a quello di Beats e non è chiaro perché Apple non abbia optato per inserirla nelle nuove cuffie. Il dispositivo però cerca di sopperire con la presenza di diversi microfoni neamforming digitali. Quest’ultimi dovrebbero fornire una soppressione del rumore ambientale. Funzione questa che funziona bene soprattutto durante le chiamate.

Ma quando verranno rilasciate le nuove Beats Solo 4 Wireless? È possibile che le cuffie verranno lanciate sul mercato entro le prossime settimane. Inoltre, è probabile che debutterà in Europa con il prezzo di 229,95 euro.