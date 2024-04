Le chiamate sconosciute, e soprattutto indesiderate, rappresentano un problema crescente. Oltre a rappresentare una scocciatura il fenomeno sta diventando una pericolosa minaccia per tanti utenti. Quest’ultimi, ogni giorno, possono ricevere continue telefonate da call center, ma anche da truffatori che cercano di raggirare in questo modo le loro vittime. Per questo motivo è importante restare sempre vigili per non farsi prendere alla sprovvista. Ci sono diverse strategie da adottare per potersi difendere ed una di queste è proposta da Google.

Google aiuta ad identificare i responsabili delle chiamate sconosciute

Quando arrivano chiamate continue da sconosciuti è possibile agire in due modi: non rispondere alle chiamate o se si risponde fare particolarmente attenzione a quello che viene chiesto. In molti casi si tratta solo di telefonate di spam, ma alcune chiamate possono celare anche tentativi di frode. In questo specifico caso, c’è una grande novità in arrivo grazie a Google.

Il colosso di Mountain View metterà a disposizione degli utenti la possibilità di difendersi da queste telefonate. Inoltre, aiuterà gli utenti a capite chi ci sta telefonando anche senza rispondere. Tale notizia è decisamente allettante soprattutto per tutti gli utenti italiani che ricevono tante telefonate ogni giorno. Ma come funzionerà questa funzione?

Gli utenti in possesso di un cellulare Pixel potranno selezionare il tasto “Ricerca” che permetterà di rintracciare chi prova a contattarli costantemente. In questo modo sarà proprio lo smartphone ad identificare i responsabili. È un sistema all’avanguardia che attraverso alcune app permetterà agli utenti di arrivare ai colpevoli di queste pratiche. In questo modo, Google offre ai suoi utenti la possibilità di evitare tantissime truffe.

La funzione, già lanciata in Giappone, potrebbe arrivare in tutto il mondo entro la fine del 2024. E non è tutto. È plausibile che Google possa decidere di ampliare ulteriormente la funzione permettendo il suo utilizzo ai suoi utenti anche se non posseggono un dispositivo Pixel. Un modo valido e sicuro per contrastare le chiamate di phishing e le truffe che ne conseguono.