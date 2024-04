WhatsApp, come ogni anni, sta effettuando una serie di aggiornamenti che renderanno l’applicazione sempre più utile e funzionale per gli utenti.

Sappiamo, infatti, che il punto di forza della piattaforma è proprio il continuo rinnovamento, grazie al quale vengono aggiunte delle funzioni che possono essere utili agli utenti per diversi motivi, che vanno dall’informazione, al divertimento e anche al lavoro.

Ricordiamo infatti che WhatsApp negli ultimi tempi ha introdotto delle funzioni davvero vantaggiose, come la possibilità di seguire dei canali, l’opzione di fissare in alto un messaggio in un gruppo e anche l’invio di foto in alta risoluzione, funzione richiesta a gran voce dagli utenti.

Ma le novità per quest’anno non finiscono certo qui, ma anzi Meta è pronta a introdurre una funzione davvero incredibile, che potrebbe rivoluzionare il modo di lavorare tramite WhatsApp.

WhatsApp e l’aggiunta delle note ai messaggi

La funzione in questione riguarda specificatamente la versione Business di WhatsApp, poiché si tratta di una novità utile principalmente per chi lavora utilizzando la piattaforma.

Secondo Wabetainfo, WhatsApp starebbe per introdurre la possibilità di allegare delle note ai messaggi. E in cosa questa funzione potrebbe essere utile agli utenti?

Probabilmente a un normale utente non molto, ma a un lavoratore che si serve di WhatsApp per comunicare con clienti e collaborati potrebbe davvero svoltare la vita e ottimizzare i tempi. Con questa funzione si potrebbe infatti allegare degli appunti e delle precisazioni direttamente sui messaggi, riducendo gli intervalli di lavoro.

Questa novità è presente sull’ultima versione beta per Android di WhatsApp, disponibile cliccando direttamente sul messaggio come opzione ‘Add Note’.

Pare che la possibilità di aggiungere le note ai messaggi sarà disponibile soltanto su WhatsApp Business e non è chiaro se nei prossimi mesi verrà estesa anche agli altri utenti. Non ci resta che attendere per capire come si evolveranno le cose in futuro.