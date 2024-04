Gemini, l'AI di Google, ora disponibile direttamente in Chrome

Forse, tanti di voi attendevano questa notizia. Google ha deciso di introdurre il chatbot dotato di intelligenza artificiale, Gemini, all’interno di Chrome dove ora è possibile accedervi direttamente senza dover effettuare tanti passaggi. Una strategia simile era stata apportata dalla Microsoft con Copilot in Edge, anche se in modo leggermente differente.

Per poter abilitare Gemini in Chrome l’utente deve accedere nella sezione delle impostazioni dei flag del browser. Dopo questo passaggio deve poi digitare “chrome://flags” nella barra degli indirizzi, cercare “starter” e abilitare il secondo flag “Expansion pack for the Site search starter pack”. Finiti questi passaggi, Chrome dovrà essere riavviato e una volta riaperto Gemini sarà lì pronto all’uso.

Attivare Gemini su Chrome: facile come bere un bicchier d’acqua

Dopo aver concluso l’attivazione, per poter utilizzare Gemini basterà scrivere “@gemini” seguita poi da ciò che si sta cercando nella sezione della barra degli indirizzi di Chrome. Dopo l’inserimento apparirà un suggerimento rappresentato con un’icona azzurra avente una stella bianca al centro. Si dovrà cliccare su di essa o premere in alternativa la barra spaziatrice per effettuare la propria richiesta al chatbot. Pigiando poi sul tasto invio si aprirà poi una seconda finestra con l’interfaccia di Gemini che sarà lì pronta a rispondere a qualsiasi nostra domanda.

La differenza con la strategia intrapresa da Microsoft per Copilot in Edge è che questo ha inserito direttamente il pulsante per avviare l’intelligenza artificiale direttamente dal browser, mentre Gemini in Chrome deve essere attivata digitando @gemini. Questo va a rendere l’utilizzo di Gemini su Google più veloce e facile rispetto a quello di Copilot. L’introduzione di Gemini all’interno di Chrome è ancora però in fase di sviluppo. Cercando di testarla, il browser potrebbe crashare in determinate occasioni. Google sta già lavorando a miglioramenti ed aggiornamenti per rendere tale funzionalità indispensabile per tutti gli utenti.