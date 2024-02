Non arrivano belle notizie per gli utenti possessori del nuovo Samsung Galaxy S24, i top di gamma Android della società coreana. Si sono riscontrati incompatibilità e problemi con il sistema di infotainment di casa Google, Android Auto, infatti ci sono state segnalazione che rivelano la problematica di connessione tra i 2 sistemi.

Samsung Galaxy S24: segnalazioni, problemi, istruzioni e relativi modelli

Analizzando le segnalazioni emerse in rete, si è riscontrato prevalentemente un problema di connessione sin dall’inizio tra smartphone e Android Auto. Da questo riscontro capiamo chiaramente che ci sono bassissime possibilità di avviare Android Auto con successo. Quindi anche se l’utente dovesse riuscire ad avviare la connessione tra i 2 sistemi, quest’ultima verrebbe quasi istantaneamente interrotta durante l’uso di Android Auto. Fino ad ora i maggiori problemi di connessione tra il Galaxy S24 e Android Auto si presentano su dei modelli ben precisi di autovetture, troviamo Volkswagen, Skoda e SEAT. Non si è riuscito a rilevare il preciso problema, riguardante solo la modalità di connessione cablata, la connessione wireless o addirittura entrambe.

L’azienda coreana Samsung ha messo a disposizione del pubblico una guida da seguire per cercare di far fronte ai problemi che si presentano. Ha pubblicato una pagina dove si vanno a spiegare tutte le procedure da seguire per cercare di risolvere o migliorare il problema. Per esempio nella guida si trovano dei suggerimenti come la sostituzione del cavo impiegato per la connessione, il controllo delle impostazioni dei relativi dispositivi, ovvero Galaxy S24 e Android Auto, per far sì che non ci siano problemi durante la connessione. Inoltre Volkswagen ha pubblicato una propria pagina come ha fatto Samsung per cercare di contrastare il problema. In questa pagina viene indicato che il problema derivi direttamente dalla gestione degli indirizzi IP da parte di Android. Quindi possiamo pensare che il problema è riguardante anche per la versione wireless. Attualmente non sappiamo se il problema interessa anche altre case automobilistiche. Quindi siamo in attesa del fix di Google o Samsung per godere appieno di questi dispositivi.