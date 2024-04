Vodafone, lo show delle SILVER è iniziato: 5€ al mese fino a 200 GB

Gli ultimi mesi non sono stati entusiasmanti e solo durante la fine del 2023 Vodafone è riuscita a riprendersi alla grande. Le sue offerte infatti hanno dato grande dimostrazione di forza riportando dalla parte dell’azienda tanti tantissimi vecchi clienti e anche molti nuovi.

Diverse novità che fanno parte delle promozioni della linea Silver potrebbero portare Vodafone a dominare di nuovo. Ce ne sono du di offerte, tutte piene di giga e soprattutto tutte con prezzi molto bassi. Potrebbero sembrare uguali a primo impatto, ma ci sono delle differenze abbastanza nette.

Le Silver di Vodafone sono arrivate: il primo mese costano meno, ecco i dettagli

Chi vuole tornare in Vodafone deve farlo adesso viste le offerte disponibili. Queste, che fanno parte di una campagna promozionale partita già qualche mese fa, sono ancora presenti ma solo per alcuni utenti.

In primis c’è da descrivere la prima delle due offerte della gamma Silver di Vodafone, la Silver 100. Questa include al suo interno tutto quello che in genere una persona si aspetta di ricevere, ovvero minuti, messaggi e giga. Per essere più precisi, ecco telefonate illimitate, messaggi illimitati e 100 giga in 4G per un prezzo di 7,99 € al mese.

La seconda offerta risulta analoga, in quanto minuti e messaggi sono uguali, ma ci sono 150 giga in 4G. Il prezzo mensile è di 9,99 €. Entrambe le offerte però per la prima mensilità costeranno solo 5 €.

Chi desidera poi avere ogni giorno qualche giga in più, deve solo fare una scelta: sottoscrivere il servizio servizio di ricarica automatica SmartPay. Questo consente di prendere automaticamente i soldi dal conto corrente dell’utente e fare una ricarica per pagare la promo.

Bisogna ricordare un aspetto fondamentale quando si tratta di queste due offerte di Vodafone: non tutti possono sceglierle. L’azienda colorata di rosso le ha destinate solo a chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad.