Alfa Romeo Stelvio: il SUV uscirà in una versione da 941 cavalli

Dopo il grande clamore suscitato dalla presentazione della nuovissima e fiammante Alfa Romeo Milano, la casa automobilistica sorprende ancora con il SUV Stelvio. L’auto, che verrà presumibilmente rilasciata per il 2025, sarà qualcosa di straordinario, con linee particolari ed un motore ruggente.

Secondo le anticipazioni, la nuova Stelvio avrà una versione Quadrifoglio e si essere spettacolare. Il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha rivelato che il modello Quadrifoglio avrà altissime prestazioni, così potenti da poter raggiungere una potenza di 941 cavalli e con la possibilità di arrivare fino a 1.000 CV. Imparato ha anche chiarito che l’Alfa Romeo Tonale non avrà invece una sua versione Quadrifoglio, come in molti avevano ipotizzato. L’attenzione dell’azienda si catalizzerà completamente sulla Stelvio, che porterà avanti il badge verde della società ormai divenuto una vera e propria icona.

L’Alfa Romeo Stelvio: autonomia e ricarica super

La nuova Alfa Romeo Stelvio, insieme alla Giulia 2026, sarà totalmente elettrica e sarà creata sulla STLA Large nello stabilimento della società a Cassino. L’azienda, come molte altre, punta su un’alimentazione sostenibile e integra nella sua auto una batteria capace di garantire un’autonomia fino a 700 km. Oltre all’autonomia eccezionale, al di sopra di tantissimi modelli attuali, seguendo ciò che ha dichiarato Imparato, il prestigioso SUV donerà ai suoi proprietari una ricarica superveloce da 270 kW. Non ci saranno più lunghi tempi d’attesa durante la ricarica e la guida, anche su lunghe tratte, potrà proseguire senza fastidiose interruzioni continue.

Lo scopo dell’azienda è quello di creare un auto che sia perfettamente equiparabile ad una termica, che sappia donare le stesse prestazioni, se non meglio, riuscendo nell’intento di non emettere un singolo grammo di CO2. La nuova Alfa Romeo Stelvio, date le premesse, si preannuncia essere un veicolo davvero fantastico, capace di regalare prestazioni grandiose ed una guida elettrica avanguardistica. Adesso, agli appassionati, non resta che attendere ulteriori dettagli sul modello e versione Quadrifoglio che promette già essere da record.