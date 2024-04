Un pericolo a cui tutti gli utenti sono sottoposti in un giorno è costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, queste ultime assumono moltissime forme ma la più comune è quella del phishing, pratica che prende forma in false comunicazioni pensate per indurre la vittima a compiere azioni specifiche che la porteranno a perdere i propri dati senza rendersene conto ma con conseguenze davvero devastanti.

Ovviamente nessuno è al sicuro dal momento che il phishing può colpire letteralmente in qualsiasi modo e camuffandosi in tantissime forme, dunque prestare attenzione a ciò che si legge è essenziale per evitare di cascare in pieno nella trappola perdendo dati sensibili non indifferenti, generalmente infatti questa tipologia di truffa invoglia la vittima ad accedere presso Falsi siti web all’interno dei quali vengono richiesti dati privati importanti.

Truffa colpisce utenti Apple

La Truffa di cui parliamo oggi sta prendendo di mira nello specifico gli utenti Apple nel tentativo di sottrarre loro i dati di accesso ID Apple, quest’ultima esordisce come una comunicazione via mail o SMS che annuncia della necessità di un cambio cambio password da effettuare per la sicurezza del proprio account, invitando a compiere la procedura presso un apposito link citato all’interno del corpo testo, quest’ultimo rimanda però ad una pagina contraffatta all’interno della quale vi verranno chiesti tutti i vostri dati di accesso che non serviranno a cambiare la password bensì permettere al truffatore di appropriarsi del vostro account Apple dandogli accesso totale a tutto ciò che è collegato a quest’ultimo.

Il consiglio da seguire è molto semplice, ricordate che per cambiare le credenziali di accesso Apple tutto ciò che dovete fare è utilizzare le impostazioni del vostro dispositivo Apple e non recarvi presso siti Internet esterni, Apple infatti non utilizza piattaforme esterne per la sicurezza dei propri device e dei propri account.