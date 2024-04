Il team di Wargaming, lo sviluppatore e publisher di World of Warships, vuole celebrare il proprio simulatore di battaglie navali in un modo del tutto inusuale. L’azienda ha lanciato un nuovo evento esclusivo con un contest molto interessante dal nome “Salpa con World of Warships e vinci un PC gaming davvero unico!“.

I giocatori italiani di World of Warships potranno vincere un PC da gaming di fascia alta semplicemente giocando. L’evento è salutato anche da un Capitano d’eccezione: Marco Materazzi. Dall’11 aprile al 20 maggio, tutti gli utenti maggiorenni potranno partecipare e mettersi in gioco.

Sarà necessario scaricare World Of Warships dal sito ufficiale, creare un account e giocare. Terminare anche solo una partita permetterà di soddisfare i requisiti richiesti per partecipare all’estrazione di un PC da gaming di fascia alta.

Giocare a World of Warships permetterà di vincere un esclusivo PC da gaming di fascia alta realizzato con componenti NZXT, Kingston e AMD

Al fine di completare la propria partecipazione al concorso, gli utenti dovranno recarsi su sito ufficiale e compilare il form dedicato. In questo modo sarà possibile lasciare un messaggio agli sviluppatori e registrare il Wargaming ID. Il messaggio più bello, originale e divertente sarà scelto come vincitore e permetterà all’autore di vincere il PC da gaming.

L’evento lanciato da Wargaming si svolge in collaborazione con alcuni dei brand più importanti del panorama gaming come NZXT, Kingston e AMD. Infatti, il custom PC è realizzato utilizzando componenti e accessori di queste aziende.

Entrando maggiormente nello specifico, i giocatori potranno vincere un PC fisso in grado di sprigionare prestazioni elevate. Il case mid-tower H7 Elite di NZXT ospita tutte le componenti tra cui:

Scheda madre: NZXT N7 B650E,

dissipatore: NZXT Kraken Elite 360 RGB,

processore: AMD Ryzen 9 7950X3D,

scheda grafica: Sapphire Radeon RX 7900 XT 20G,

RAM: Kingston FURY Beast DDR5 RGB 32GB,

SSD: Kingston 1024 GB KC3000 PCIe 4,0.

I giocatori potranno divertirsi a giocare grazie alle periferiche NZXT tra cui il mouse Lift 2, la tastiera Function 2 e il sistema audio Relay composto da cuffie, switchmix, speaker e subwoofer.