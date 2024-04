ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS: mini PC da gaming a basso costo - Recensione

ACEPC è un’azienda leader nel settore della produzione di mini PC, ovvero relativamente piccoli computer dalle immense potenzialità, capaci infatti di riuscire a permettere all’utente finale gaming di alto livello, oltre alle normali funzionalità che chiunque si aspetterebbe di trovare in un personal computer, richiedendo un esborso non troppo elevato, ed un ingombro pressoché minimo. Tra i vari modelli che WizBox ha lanciato sul mercato, troviamo l’ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS, una validissima soluzione per tutti coloro vogliono performance al massimo. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa approfondita del nuovo mini PC che vuole destabilizzare l’ambiente, anche con un design veramente riconoscibile nel mercato mondiale.

Estetica e Design

Il prodotto presenta un design accattivante, con un form factor decisamente caratteristico, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, ovvero mini PC cubici che si poggiano tranquillamente sul piano di lavoro, l’ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS gode di una struttura quasi unica: una base di appoggio sul lato corto (ma più spesso), che si stringe in una sorta di piramide, al cui culmine troviamo il tasto di accensione/spegnimento. Sulle due superfici maggiori sono posizionate le griglie di aerazione, con l’inserimento della nomenclatura del modello in questione.

Il marchio ACEPC è impresso superiormente, con al suo fianco altre ventole di areazione, da un punto di vista puramente estetico ricorda lontanamente uno smartphone foldable chiuso su sé stesso, con la parte superiore a fungere da cerniera che idealmente dovrebbe favorire l’apertura (ma così non avviene, ovviamente). Dimensionalmente è allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati, infatti raggiunge 18,84 x 14,96 x 7,77 centimetri, con un peso che si aggira attorno agli 836 grammi. Non sono presenti altri pulsanti, oltre a quello di accensione/spegnimento, con materiali di costruzione che rappresentano il giusto mix tra plastica e metallo, conferendogli un aspetto decisamente moderno, con una buona dose di anima da gaming, che allo stesso tempo però riesce a renderlo elegante, facilitando il posizionamento praticamente in ambienti moderni o più antichi. La qualità dei materiali è più che buona, sin da subito il prodotto appare essere resistente ed affidabile, con usabilità sul lungo termine garantita.

Il produttore ha pensato all’ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS come ad un prodotto facilmente accessibile ed utilizzabile anche da utenti alle prime armi, proprio per questo la cover posteriore è magnetica, ciò permette di accedere senza fatica alle componenti interne, per aggiungere RAM (o sostituirla), oppure andare ad incrementare il quantitativo di memoria interna (sfruttando i due slot disponibili). Tutto questo è possibile farlo senza l’utilizzo di cacciaviti o viti da smontare, una sorta di plug&play davvero aperto a tutti.

Hardware e Specifiche

Alla base di questo mini PC troviamo senza dubbio il processore, un buonissimo AMD R7-7735HS, dalle prestazioni più che elevate, affiancato da 32GB di RAM DDR5, oltre a 512GB di memoria interna su SSD M.2 2280 (espandibile fino ad un massimo di 2TB). La configurazione rientra perfettamente nel mondo dei mini PC da gaming, il SoC scelto da ACEPC, con 8 core e 16 threads (frequenza di clock a 4,75GHz), è indiscutibilmente uno dei migliori, per riuscire senza problemi a gestire sforzi elevati, affiancati comunque da una buona GPU AMD Radeon 680M, con architettura RDNA2, per le gestione grafica. Le prestazioni, dati alla mano, sono incrementate del 18% rispetto alla generazione precedente, parlando di multi-core, mentre del 7% per quanto riguarda il single core.

La scelta di installare un SSD PCIe è vincente, data la sua velocità massima di trasferimento pari a 6GB/s, peccato solamente che lo slot di espansione sia un 2.5 pollici SATA, ovvero la generazione precedente, un modello tutt’altro che performante o rapido. La RAM, come vi abbiamo anticipato poco sopra, è DDR5 e 4800Mhz, divisa in due slot, con una velocità di lavoro molto elevata, segnale di rapidità d’azione e di capacità comunque di riuscire ad entrare in moto molto più rapidamente di altri modelli in commercio.

Tutta questa potenza viene perfettamente gestita da una dissipazione del calore adeguata, sono due le ventole poste da ACEPC su lato lungo del dispositivo, capaci di raffrescare alla perfezione gli ambienti interni, senza arrecare particolare fastidio o raggiungendo una rumorosità elevata. Essendo le dimensioni ridotte, come per anche altri mini PC già visti in passato, dove abituarvi all’idea che resteranno praticamente sempre attive. Le temperature non hanno raggiunto livelli particolarmente elevati, un aspetto positivo da non trascurare, soprattutto nell’idea di utilizzare il prodotto in mobilità.

L’ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS presenta tre modalità di utilizzo capaci di condizionare direttamente la rumorosità e le prestazioni generali (oltre che alla temperatura interna). Eco Mode rappresenta la soluzione ideale da utilizzare nel momento in cui, ad esempio, si stanno guardando dei contenuti multimediali, infatti la rumorosità è ridotta al minimo, non essendo richiesto un apporto elevato in termini di prestazioni; la soluzione intermedia prende il nome di Auto Mode, da attivare nel momento in cui ci si trova nel pieno della produttività, ad esempio collegando il mini PC a due monitor, o eseguendo applicativi classici, ma anche Adobe Effects, Photoshop o Illustrator. In ultimo troviamo la Perf Mode, la cosiddetta modalità da gaming con la quale si spingono al massimo le prestazioni del prodotto.

Connettività e Sistema operativo

Nel momento in cui si pensa all’acquisto di un mini PC, l’occhio cade sulla connettività fisica e wireless offerta dal singolo dispositivo, riuscendo così ad estendere al massimo la produttività, come accade ad esempio per l’ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS. Sui due lati in verticale, infatti, trovano posto tantissimi connettori fisici, tra cui ben 4 porte USB-A, una USB-C, due HDMI ed una ethernet (RJ-45), per il collegamento diretto del prodotto alla rete. In questo insieme di dati e di numeri, troviamo un qualcosa di quasi unico nel suo genere, il supporto a 3 output in contemporanea (due tramite HDMI ed uno via USB-C) alla risoluzione di 4K a 60fps. I dati raccolti nelle settimane di test sono assolutamente incoraggianti, essendo un prodotto che riesce a raggiungere elevati FPS con i principali giochi in commercio, ad esempio Genshin Impact si mantiene stabile sui 60fps, PUGB raggiunge anche i 70fps, oppure GTA 5 ben 72fps.

Non manca ad ogni modo il jack da 3,5 millimetri, per il collegamento di cuffie o di altoparlanti esterni, data ovviamente l’assenza di uno speaker integrato. Per quanto riguarda la connettività wireless, il modello recensito è allineato con gli standard a cui siamo abituati, infatti comprende WiFi 6 dual band e bluetooth 5.2 (così ad esempio da poter utilizzare mouse e tastiera bluetooth). Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, la connessione alla rete può avvenire anche tramite il collegamento fisico del mini PC via ethernet.

Il sistema operativo pre-installato è ovviamente Windows 11 Pro, senza alcuna personalizzazione grafica o applicazioni già presenti. Il prodotto non presenta una batteria interna, il suo funzionamento è garantito solo dal collegamento fisico ad una presa di corrente, mediante l’utilizzo dell’alimentatore da 19V e 6.3A presente direttamente in confezione.

ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS – conclusioni

In conclusione ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS è il mini PC che gli utenti devono assolutamente acquistare nel momento in cui stanno cercando un prodotto che non costi tanto, ma sia in grado tranquillamente di sopportare le sollecitazioni delle applicazioni di editing video e fotografico, della normale attività lavorativa, oppure del gaming più spinto, senza andare in alcun modo in difficoltà. Ciò che ha stupito è infatti la sua grandissima fluidità di esecuzione, ma anche la capacità di ridurre al massimo la rumorosità, effettuando ad esempio lo switch tra le varie modalità di utilizzo, e non rischiando mai di surriscaldarsi. Tutto questo, affiancato da una estetica curata e realizzata con materiali di qualità, oltre ad una estrema semplicità di modifica o integrazione di alcune componenti internet, rappresentano i suoi punti di forza.

Dall’altro lato della medaglia, invece, troviamo forse dimensioni non particolarmente mini, il che in determinate occasioni potrebbero limitare la portabilità del prodotto stesso. L’ACEPC WizBox G AMD R7-TT35HS può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale al prezzo di 433,95 euro, inserendo il codice P42S8PNYCP3H, inoltre, potrete avere uno sconto ulteriore di 90 euro; una cifra comunque più che bilanciata ed accettabile, considerando la grande qualità del dispositivo, e sopratutto tutti gli aspetti positivi di cui vi abbiamo parlato nel corso della nostra recensione.

Nel momento in cui andrete ad aggiungerlo al carrello, prestate attenzione a selezionare l’adattatore corretto, infatti sotto la voce Adapter sarà da scegliere EU, altrimenti riceverete lo stesso dispositivo, ma con la spina americana (inutilizzabile da noi, se non la presenza di un adattatore adeguato). Il pagamento può essere completato con tutti i metodi classici, tra cui PayPal, le carte di credito dei principali circuiti (Mastercard e Visa) o Google Pay, la spedizione in Italia è completamente gratuita, a prescindere dal vostro indirizzo. Le politiche di ritorno sono pressoché le classiche che spesso troviamo online, parliamo quindi di due anni di garanzia fornita direttamente dal produttore, capace quindi di coprire ogni difetto di fabbrica effettivamente riscontrato, a cui si aggiunge la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dalla ricezione, nell’eventualità in cui non siate convinti dell’acquisto, o comunque lo stesso non presenti quelle funzionalità e specificità che stavate cercando in un dispositivo di questo tipo.