Smart #2, l'erede della ForTwo sta arrivando

Il tutto sta a significare che da qui a poco tempo dovrebbe arrivare la nuova variante della piccola utilitaria tanto amata. Non si sa molto su essa ma sicuramente sarà chiamata Smart #2 e la data di uscita dovrebbe raggirarsi intorno al 2025 e al 2026. Per saperne di più, il CEO di Smart Europe: Dirk Adelmann ha recentemente calmato le acque riguardo la nuova generazione dell’amatissima utilitaria a due posti.

Smart #2: ancora non ci sono conferme

Purtroppo il giorno del lancio non si sa ancora di preciso, ma sappiamo che il progetto é ancora in fase di valutazione per quanto riguarda la sua sostenibilità economica. Ad oggi la gamma del marchio di Mercedes e di Geely propone sul mercato la Smart #1 e la Smart #3, creati sulla piattaforma SEA.

Una nuova sfida incombe per la casa produttrice ed é per lo più nel creare una nuova piattaforma per la Smart #2 che abbia una lunghezza tra i 2,7 ed i 2,8 metri. Ovviamente a due posti e sicura per ottenere il massimo dei punti Euro NCAP.

Sembrerebbe che dopo numerose riunioni con molte case automobilistiche europee come Mercedes, Renault ed Ineos; Smart abbia deciso di agire per conto suo nella creazione di una architettura denominata Electric Compact Architecture (ECA). Se tutto dovesse andare come previsto, la nuova piattaforma ECA dovrebbe appartenere solo ed esclusivamente di a Smart, anche se la casa è sempre alla ricerca di un partner per ammortizzare i costi di sviluppo e di produzione.

Ecco le affermazioni

“Due mesi fa, abbiamo iniziato a lavorare su una nuova piattaforma dedicata su cui realizzare una futura smart city car a due posti, ma abbiamo bisogno di partner per rendere fattibile il suo business case. Ci piacerebbe realizzare questa vettura non solo dal mio punto di vista, ma se chiedi ai clienti, se chiedi ai nostri rivenditori, tutti vorrebbero avere una futura due posti nella gamma.”

Come ribadisce Dirk Adelmann c’è un’enorme forza di volontà nell’aria per la realizzazione del progetto in questione. Secondo quanto riferito si sa per certo che la nuova versione di Smart #2 non apparterrà alla gamma dei quadricicli elettrici. Al contrario di come proposto dalle altre case produttrici per un utilizzo più urbano di questi veicoli. Ad oggi quindi ancora non si può parlare delle caratteristiche della Smart ForTwo, visto che ancora nulla é tutto ufficiale.