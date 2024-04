Il panorama della telefonia mobile è quanto mai variegato. Oltre ai vari operatori telefonici telefonici, infatti, gli utenti possono ora scegliere fra le proposte dei nuovi operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Uno di questi è ho Mobile, operatore virtuale di Vodafone, e quest’ultimo propone sempre una valanga di offerte di rete mobile estremamente convenienti. Una delle offerte più esagerate dell’operatore, in particolare, è ho. 10,99 300 Giga. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

ho Mobile, tante offerte sorprendenti e con tanto a basso costo

ho Mobile è al momento uno dei più importanti operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano. La sua proposta, infatti, stupisce gli utenti e lascia la concorrenza senza parole. Come già accennato in apertura, una delle offerte più sensazionali proposte al momento dall’operatore è ho. 10,99 300 Giga.

Come suggerisce anche il nome, con questa offerta di rete mobile gli utenti potranno utilizzare ogni mese una quantità esagerata di traffico dati per navigare senza pensieri. Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 300 GB di traffico dati. Gli utenti potranno navigare con una connettività massima pari al 4G con una velocità massima di 30 mbps sia in download sia in upload.

Nel bundle di questa super offerta di ho Mobile sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 10,99 euro. Con l’offerta in questione sono poi inclusi anche alcuni servizi, come quello di reperibilità SMS ho chiamato, l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata.

Ricordiamo inoltre che, fino al 26 aprile 2024, l’operatore virtuale offrirà 5 euro di ricarica in omaggio a tutti i suoi nuovi clienti. L’operatore, comunque, sta ancora proponendo sul proprio sito anche altre offerte interessanti ma con meno giga per navigare.