TikTok sembra propensa a presentare nuove interessanti novità nel prossimo futuro. Recentemente, stanno circolando alcune voci sul rilascio di una nuova app per la condivisione delle foto targata TikTok. Ma non sembra abbastanza per la piattaforma che secondo un report pubblicato da The Information sembra che voglia puntare sempre di più sull’intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda il settore pubblicitario.

TikTok investe negli influencer AI

L’articolo pubblicato, nello specifico, spiega la strada intrapresa da TikTok. Sembra che la piattaforma stia sviluppando alcuni influencer virtuali il cui scopo sarebbe quello di promuovere e vendere determinati articoli sulla piattaforma stessa. Si tratterebbe di veri e propri avatar basati sull’intelligenza artificiale. Tra le altre cose, questi influencer AI sarebbero in grado di leggere script creati da inserzionisti e venditori proprio come farebbe un reale influencer umano.

Secondo quanto è stato riportato su The Information sembra che i dirigenti di TikTok stiano testando diversi avatar, ma che al momento quest’ultimi non sono ancora stati considerati pronti per poter essere rilasciati pubblicamente. Il motivo è semplice: attirano meno acquirenti rispetto a quanto non facciano gli influencer umani.

Per questo motivo, attualmente la funzione non è ancora attiva. Inoltre, è plausibile che, almeno in un primo momento, la prossima interazione verrà proposta come un sostegno ai creator umani e non come una vera e propria sostituzione.

The Verge ha provato a contattare TikTok per ricevere un commento riguardo i prossimi sviluppi per questo progetto, ma sembra che non abbia ricevuto alcuna risposta. Considerando quanto detto, però, è evidente che si tratti di un piano non ancora delineato in modo definitivo. Per questo, è plausibile che la situazione sia particolarmente mutevole e che quindi qualsiasi dettaglio potrebbe ancora cambiare.

Al momento, dunque, non è possibile sapere altro riguardo l’arrivo su TikTok di influencer AI. Se il progetto andrò avanti è probabile che sarà l’azienda stessa a rilasciare nuovi dettagli a riguardo.