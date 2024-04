Messaggio PERICOLOSO in chat e in mail: la truffa svuota il conto

Ancora una volta un messaggio molto pericoloso è arrivato nelle chat e nelle e-mail di tantissimi utenti italiani. Come si può leggere in basso, il testo è inequivocabile: sembra un chiaro invito da parte di una ragazza che però non esiste.

Dietro questa falsa identità si nascondono dei truffatori che con un semplice messaggio vogliono provare a rubare i dati personali. In basso si può avere una prova del testo in questione, il quale purtroppo sta colpendo più persone soprattutto tra quelle inesperte.

Con questa truffa gli utenti sono stati derubati: è bastato un messaggio

“Ciao uomo misterioso, spero di scrivere all’indirizzo email giusto

Mi piacerebbe chiacchierare con te di vari argomenti – ma sono particolarmente interessata al sesso

Preferirei fare un video o una video chat.

Mi eccita molto quando un uomo mi trova desiderabile ed è letteralmente pronto a sciogliersi come il ghiaccio.

Sì, sembra un po ‘strano che ti ho scritto qui, ma se non ti dispiace questo tipo di comunicazione.

Scrivimi sul mio profilo EtherealEchelon93. Qui sono pronta a rivelarmi completamente a te.

Non vedo l’ora di farlo.”

Purtroppo questo messaggio è davvero pericoloso e molti utenti proprio non se ne rendono conto. In tanti, credendo che possa esserci un fondo di verità, continuano a cliccare sul link presente all’interno del testo, che noi ovviamente abbiamo omesso.

Viene fuori un modulo da compilare che sembra essere innocuo, ma che in realtà porta via i dati personali agli utenti che ci cascano. Purtroppo non finisce qui, visto che molto spesso le persone che credono di sottoscrivere un abbonamento Premium con più possibilità, inseriscono anche i dati delle carte di credito. È così che dunque la truffa arriva a compimento: da quel momento i truffatori possono in ogni modo generare delle identità fittizie e utilizzare la carta di chi è stato fregato.