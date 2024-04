Nelle ultime settimane sta prendendo vita una truffa che coinvolge tutti gli utenti che hanno acquistato un biglietto per un concerto. Ticketone ha messo in guardia i suoi utenti inviando loro una mail. In quest’ultima viene comunicato che le piattaforme online sono sempre più frequentemente colpite da attacchi informatici e che tra quest’ultimi sono diffusi i cosiddetti credential stuffing.

Questa tipologia di truffa si verifica si verifica nel momento in cui viene tentato un accesso non autorizzato ad un account registrato, utilizzando le credenziali di altri account che sono state rubate su determinati siti web, oppure sono state acquistate sul dark web.

La truffa che coinvolge gli utenti che hanno acquistato i biglietti per i concerti

I malviventi, utilizzando questa tecnica insidiosa, potrebbero dunque ottenere l’accesso all’account di Ticketone delle loro vittime. In questo modo potranno scaricare i biglietti per i concerti acquistati dagli utenti malcapitati o effettuare il cambio nominativo privando in questo modo ai malcapitati di accedere all’evento live che avevano programmato.

Una truffa di questo tipo preoccupa non solo perché vengono rubate le credenziali per poter accedere ai propri profili registrati, ma anche perché viene messa a rischio la possibilità di andare ai concerti tanto sognati. Per questo è importante correre ai ripari per impedire di cadere nella trappola di hacker e cybercriminali. I consigli per potersi tutelare sono quelli “classici” per difendersi dalle truffe online. È importante non utilizzare le stesse credenziali su diversi siti internet e soprattutto utilizzare password che siano efficaci, ma che non contengano riferimenti personali. Informazioni come nome, cognome, e data di nascita sono facili da intuire per i malviventi che provano a scovare i vostri dati sensibili.

Inoltre, è utile cambiare frequentemente password, in questo modo si diminuiranno le possibilità di ricevere questo tipo di attacchi. Infine, nel caso dei concerti, bisogna acquistare esclusivamente sulle piattaforme ufficiali. Anche per quanto riguarda le rivendite è importane chiedere aiuto ai siti web ufficiali. In questo modo è possibile evitare di diventare la vittima di una delle truffe online più diffuse del momento.