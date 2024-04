Iliad continua a VINCERE sui virtuali: ecco il ritorno della GIGA 180 5G

Il mondo Iliad diventa sempre più vario ma allo stesso tempo c’è bisogno anche di qualche conferma. Le sue grandi promo si sono sempre mostrate pronte a soddisfare ogni esigenza ma questa volta ci voleva qualcosa in più. Gli operatori concorrenti sono stati in grado di rendere i prezzi una vera formalità, abbassandoli talmente tanto da renderli inarrivabili.

Proprio per questo motivo Iliad ha voluto intraprendere un nuovo percorso carico di novità sia per il futuro che per il presente. Ormai da diversi mesi l’azienda proveniente dalla Francia riesce a sottoporre ai nuovi utenti e anche a quelli vecchi delle promozioni mobili più vantaggiose. Queste sono fatte di tanti contenuti ma soprattutto di prezzi molto più bassi del solito, proprio come desiderava il pubblico.

L’arrivo delle due offerte Flash insieme a sorpreso gli utenti. Mai fino a quel momento Iliad aveva lanciato due offerte di questa stessa gamma in contemporanea e si è dimostrata una scelta vincente. Ora però era il momento di cambiare e dunque: perché non ripristinare un’offerta che in passato ha fatto battere il cuore di migliaia e migliaia di utenti? È per questo motivo che è ritornata ufficialmente la Giga 180.

Iliad ha la sua nuova offerta Giga 180 con il 5G gratis: costa 9,99 € al mese

Chi voleva qualcosa in più da Iliad lo ha avuto abbondantemente durante gli ultimi anni ma adesso è tempo di un rientro. Riecco la Giga 180, l’offerta che costa 9,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti e messaggi illimitati con 180 giga in 5G.

L’altro vantaggio di chi sottoscrive un’offerta di Iliad che costa 9,99 €, è di poter avere uno sconto sull’offerta in fibra. Indipendentemente da come si chiama l’offerta scelta, basta che abbia questo prezzo per poter accedere ad un costo agevolato sulla fibra ottica per la casa. Non resta altro che dare un’occhiata al sito ufficiale per avere le idee più chiare anche su quest’ultima soluzione.