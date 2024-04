Tesla ha nei suoi piani aziendali il lancio di un modello di auto elettrica economica, stiamo parlano della Model 2, l’azienda ha infatti deciso di produrre un veicolo più piccolo e più economico in grado di permettere alle fasce più deboli di portarsi a casa un’auto elettrica, il tutto in conformità con l’obbiettivo di tutte le aziende di iniziare ad abbattere i costi di queste vetture.

Lo scorso 24 Gennaio in concomitanza con la presentazione dei dati finanziari, Musk ha annunciato che Tesla è decisamente avanti con il progetto e mira a lanciare la produzione per la fine del 2025, in modo da inaugurare un’epoca di veicoli a basso costo con nuove tecniche di proiduzione.

A quanto pare però tutta questa realtà ha subito una stoccata non indifferente, Reuters ha infatti esordito affermando che il progetto sarebbe stato già cancellato da parte di Tesla e che dunque l’auto non vedrà la luce.

Reazione rabbiosa di Musk

Il patron di Tesla non ha preso benissimo quanto affermato da Reuters, ecco dunque che con un post su X ha deciso di mettere in chiaro le cose e smentire quanto emerso con un sonoro “Reuters sta mentendo (di nuovo)“, post a cui ne ha fatto seguito un altro dove attestava che Reuters stesse morendo, condividendo così il messaggio di un altro autore che riportava i dati in calo dei visitatori al sito dell’agenzia di stampa.

Dunque Tesla Model 2 non è stata cancellata ed anzi la piattaforma che la muoverà sta vedendo il suo sviluppo evolversi con l’approdo dei Robotaxi previsti per l’8 Agosto, i quali condivideranno la medesima piattaforma, segnale che la strategia aziendale di tesla sta virando verso una commercializzazione più economica e sostenibile delle proprie vetture che non saranno più accessibili solo a fasce forti della popolazione ma anche a quelle più modeste e con meno pretese.