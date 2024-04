WhatsApp continua ad evolversi, neanche fosse un Pokémon, e diventare qualche modo sempre più potente, migliorando l’esperienza di messaggistica della propria utenza. Nella sua versione beta, ultimamente ha introdotto una nuova funzione alquanto particolare rispetto a quelle già esistenti: i “Contatti Suggeriti”. Lo scopo dell’innovativa opzione è quello di incentivare le interazioni tra le persone che sono in rubrica con il quale parlano poco o con cui non hanno mai messaggiato.

La novità è presente nel beta di WhatsApp per Android 2.24.9.5, già disponibile e testabile per chi è iscritto al programma sul Google Play Store. In questa versione, troveremo una nuova sezione nell’elenco delle chat, nella parte in basso, che ci consentirà di accedere a nuove conversazioni proponendo altre chat con i contatti già esistenti e non casuali proponendo numeri sconosciuti. Non si sa ancora se la funzione sarà ben accolta o se sarà un fiasco, in fondo i contatti proposti potrebbero essere il medico di fiducia, l’ex compagno di scuola che abbiamo in rubrica da 20 anni o altre persone che eviteremmo comunque di contattare. Riuscirà nel suo scopo di creare nuove community?

Novità WhatsApp anche per chi ha un iPhone

Anche per iOS, WhatsApp ha introdotto alcune interessanti novità, ma per ora le interazioni sono destinate solo agli “androidiani”. Nella versione 24.7.75 per iPhone è ora presente un nuovo modo con cui si può accedere velocemente alla libreria delle immagini. Basterà tenere premuto il tasto “Allega” nella barra delle chat e si aprirà la finestra contenente la galleria un nuovo metodo per accedere rapidamente alla galleria.

Come per Android, anche in questo caso le migliorie sono ad ora presenti soltanto nella versione beta di WhatsApp. C’è comunque un’alta probabilità che queste vengano estese al resto del pubblico entro la fine del mese. Se invece si fa parte del programma beta o ci si iscrive, si può accedere in anteprima alle funzioni e testarle prima che arrivino nella versione ufficiale. WhatsApp continua a sorprenderci in modi nuovi e continui, tra le recenti novità abbiamo anche visto la possibilità di fissare più messaggi all’interno chat ed un nuovo editor di foto potenziato dall’intelligenza artificiale.