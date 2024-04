Facebook: novità importanti in arrivo per Messenger

Probabilmente sono pochi ormai gli utenti che usufruiscono del servizio di messaggistica dato da Facebook, Messenger. Agli albori, prima di Instagram e di WhatsApp, è stata una della app più sfruttate per la comunicazione, ma come si sa i tempi cambiano e le tendenze mutano. Nel tentativo di risollevare la sua reputazione, Meta, società proprietaria del social, ha annunciato un importante aggiornamento che coinvolgerà la piattaforma, introducendo una serie di nuove funzionalità.

Dopo tanto tempo, sarà finalmente possibile inviare immagini in alta definizione, adeguando Messenger alle altre applicazioni di messaggistica istantanea. Adesso, l’utenza può utilizzare direttamente la fotocamera dello smartphone o del tablet, inviando poi le foto in HD attivando lo switch apposito che troveranno nella sezione delle immagini. Questa nuova introduzione andrà a migliorare lo scambio comunicativo e l’esperienza d’uso dell’app.

Le novità di Meta per migliorare Messenger di Facebook

Meta ha anche deciso di integrare la possibilità di inviare file più grandi fino a 100 megabyte nelle chat. Questa funzione consentirà il supporto di file di differenti formati, tra cui Excel, PDF o Word, dando agli utenti la tanto attesa flessibilità che permetterà loro di condividere diversi tipi di documenti direttamente attraverso Messenger, senza dover effettuare molti passaggi.

Altra aggiunta allo scomparto funzioni è la possibilità di creare e condividere album fotografici direttamente all’interno di Messenger. Basterà semplicemente più foto in base al proprio interesse, generare una nuova raccolta e con un solo click sulla voce “Crea Album” si avrà fatto. L’opzione è dedicata a chi magari vuole inviare in una sola volta fotografie di eventi, viaggi o altro. Potrebbe essere anche utile a chi utilizza Facebook come piattaforma principale per la propria attività lavorativa, in modo da dare maggiori informazioni alla propria clientela in modo semplificato.

La società di Zuckerberg ha poi introdotto anche la possibilità agli utenti Facebook di collegarsi a Messenger scansionando direttamente un Codice QR con l’intento di velocizzare ancor di più l’accesso. Tramite tutte queste nuove opzioni (almeno per questa piattaforma) si avranno più opzioni per comunicare e condividere contenuti. Riusciranno queste migliorie a rialzare il tasso d’uso dell’applicazione?