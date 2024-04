Se si sta prendendo in considerazione la possibilità di cambiare gestore telefonico per la propria rete fissa potrebbe essere il momento giusto per procedere. Soprattutto se si ha intenzione di farlo con Vodafone. Infatti, l’operatore in rosso ha lanciato una promozione davvero interessante per i suoi nuovi utenti.

La nuova promo permette di ricevere un buono considerevole da spendere su Amazon. Per farlo devono attivare un’offerta per la rete fissa.

Vodafone regala un buono Amazon

L’offerta Vodafone si basa sulla possibilità di ottenere un buono da 100 euro. Possono accedere tutti gli utenti che decideranno di attivare alcune determinate offerte Vodafone. Si tratta della Internet Unlimited valida sia per i nuovi clienti che per chi ha già una SIM Vodafone.

La Internet Unlimited per i nuovi clienti prevede un costo mensile di 24,90 euro. L’offerta comprende un modem con Wi–Fi Optimizer e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali. Non è previsto un contributo di attivazione. La versione per i clienti con già una SIM Vodafone prevede invece il costo mensile di 22,90 euro. Anche in questo caso è compreso il modem con Wi-Fi Optimizer e non è previsto un contributo di attivazione.

Quindi le offerte comprendono sostanzialmente tutte le soluzioni offerte per la linea fissa dall’operatore. Sarà possibile attivare l’offerta selezionata in tecnologia FTTH, FTTC, FWA e ADSL. La scelta dipende dalla copertura di rete della propria zona.

Non viene specificato sul sito web ufficiale di Vodafone, ma è presumibile che il buono verrà erogato appena verrà attivata l’offerta di linea fissa che è stata selezionata.

La promozione è particolarmente interessante considerando l’ammontare del buono per Amazon messo a disposizione dall’operatore. Per i già clienti mobile non è prevista alcuna scadenza per attivare la linea fissa e ricevere il buono.

Per attivare la promozione bisogna recarsi sul sito ufficiale di Vodafone e seguire le indicazioni dell’operatore.