Nelle scorse settimane è nata una discussione nei maggiori mercati europei sulla questione legata al possibile aumento dei dazi nelle importazioni delle auto cinesi nel nostro continente, diatriba che ha visto Mercedes opporsi saldamente a questo aumento, scelta che ha lasciato in molti perplessi ma solo fino a questo momento, infatti ora tutti i nodi vengono al pettine, Mercedes sta collaborando con BYD (casa automobilistica cinese) per la creazione di una loro vettura elettrica.

Mentre l’Unione Europea sta cercando di tutelare gli interessi e la manifattura nostrana, le varie aziende stanno cercando di instaurare rapporti con i competitor stranieri per cercare di prendere il meglio che hanno da offrire in quella che è una competizione forse più sana, dunque la realtà dei fatti sembra decisamente complessa, basti pensare a Stellantis che ha collaborato con Leapmotor, dunque presto vedremo qualcosa nata da Mercedes e BYD.

Un nuovo veicolo

Dunque molto presto potremo assistere all’arrivo di un nuovo veicolo premium fondato dalle due aziende esattamente al 50% con marchio Denza, società divisa tra BYD e Daimler, azienda che in passato ha portato in Cina prodotti di ottimo livello come D9 MPV, i SUV N8 e N7 per competere con la Tesla Model Y, ora è appunto arrivato il teaser di un nuovo veicolo che esordirà per la fine dell’anno e che a detta di BYD sarà molto importante per l’espansione globale di Denza, dunque è facile immaginare un approdo anche in Europa di questa nuova vettura.

Denza effettivamente non va sottovalutata, il marchio in Cina ha venduto oltre 10000 modelli nei primi tre mesi del 2024, non male per un brand premium nato da poco, BYD invece ha piazzato oltre 300.000 vetture nel primo trimestre di quest’anno tutte full electric, con l’obbiettivo evidente di diventare il maggiore produttore BEV cercando di sbaragliare la concorrenza serrata di Tesla.