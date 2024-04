Samsung Galaxy S24 è sempre più lo smartphone che tutti gli utenti dovrebbero e vorrebbero acquistare, un prodotto completo sotto ogni punto di vista, perfettamente in grado di convincere anche i più restii all’acquisto, e pronto per garantire prestazioni da vero e proprio top di gamma.

Il suo punto di forza parte sicuramente dalla presenza di un display di altissima qualità, un Dynamic AMOLED 2X che raggiunge una risoluzione massima decisamente superiore al normale, seguito poi a ruota dal processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione, con una configurazione di 8GB RAM e di 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La batteria è un componente da 4000mAh, che a conti fatti dovrebbe comunque riuscire a garantire una discreta usabilità quotidiana, in termini di tempistiche sul medio e lungo periodo.

Andate subito su questo canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, dove vi aspettano i codici sconto ed una lunghissima serie di offerte molto speciali.

Samsung Galaxy S24: offerta da 100 euro attiva

E’ davvero arrivato il momento giusto per acquistare un Samsung Galaxy S24, un prodotto che fa di tutto per distinguersi dalla massa, riuscendo allo stesso tempo a convincere gli utenti con prezzi tutt’altro che elevati. Il suo listino, almeno per quanto riguarda Amazon, è di 929 euro, ricordando comunque che prevede la presenza dell’alimentatore da parete, altrimenti assente per l’acquisto effettuato sul sito ufficiale. Ciò che ci spinge a consigliare l’acquisto in questi giorni è la presenza di uno sconto automatico del valore di 100 euro che Amazon ha deciso di applicare direttamente al checkout, in questo modo l’utente arriverà a spendere solamente 829 euro a questo link.

La colorazione attualmente in promozione, al prezzo indicato nell’articolo, è la Onyx Black, una delle più eleganti in circolazione, non siamo comunque sicuri sia possibile acquistare anche le altri, senza particolari modifiche nella spesa finale da sostenere.