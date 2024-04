Attualmente i processori più diffusi all’interno dei computer di tutto il mondo sono senza alcun dubbio quelli Intel, nel dettaglio le ultime generazioni sono quelle maggiormente presenti e costituiscono la 13ª e la 14ª, questi ultimi però stanno diventando famosi non solo per le loro prestazioni ma anche per un problema che stanno riscontrando alcuni utenti nelle ultime settimane inerente le esecuzioni di determinati programmi, nel dettaglio parliamo di videogiochi.

Moltissimi utenti infatti stanno riscontrando una anomalo utilizzo della CPU e frequenti crash durante l’utilizzo di videogiochi come Fortnite e Tekken 8, o comunque in generale durante l’esecuzione di videogiochi basati sul motore grafico Unreal Engine.

Intel al lavoro

I crash in questione sono stati segnalati a Intel la quale si è messa subito al lavoro per cercare di capire la natura di questi blocchi e indagare su una possibile risoluzione da attuare tramite un aggiornamento del BIOS delle proprie CPU.

In attesa di una soluzione definitiva da parte di Intel, Epic Games ha pubblicato una nota di supporto che raccomanda a chi soffre del problema di selezionare l’impostazione Intel Fail Safe alla voce SVID del BIOS delle schede madri Asus, Gigabyte e MSI.

Nel frattempo Intel ha pubblicato una nota ufficiale tramite un proprio portavoce che attesta: “Intel è a conoscenza dei problemi che si verificano durante l’esecuzione di determinate attività sui processori core di 13a e 14a generazione per PC desktop e li sta analizzando con i principali affiliati”.

Stando ai vari report la natura dei crash varia molto da computer a computer, in alcuni casi appare un messaggio che attesta la memoria insufficiente, in altri si torna semplicemente al desktop mentre in altri si ha un blocco completo del sistema che necessita il riavvio della macchina.

Se anche voi siete in possesso di una delle CPU appartenente a queste famiglie non vi rimane che attendere le mosse di Intel che sicuramente si starà già muovendo.