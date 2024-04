Avere oggi un avvitatore elettrico all’interno della propria cassetta degli attrezzi è davvero molto più semplice di quanto abbiate mai immaginato, proprio per il fatto che il prodotto ha raggiunto un livello di prezzo molto inferiore rispetto al passato, tanto da costare solamente 19 euro su Amazon.

Il modello di cui vi parliamo oggi è di casa Einhell, si tratta del TC-SD con batteria integrata da 3,6V, un avvitatore che raggiunge al massimo 200 giri al minuto, ed una torsione di 3Nm, a migliorarne le prestazioni troviamo nella parte anteriore una luce LED che riesce perfettamente ad illuminare l’area di azione. In confezione, al netto dell’assenza di una comoda custodia per il trasporto, troviamo comunque 6 inserti da utilizzare per estendere al massimo la versatilità di utilizzo del prodotto stesso.

Avvitatore elettrico in offerta folle su Amazon

L’avvitatore elettrico a batteria di Einhell rappresenta il prodotto che tutti gli utenti devono acquistare, nell’idea comunque di poter spendere solamente 19,90 euro per il suo acquisto, riuscendo a godere di discrete prestazioni generali. Il prodotto è infatti in vendita alla cifra indicata, riuscendo a godere di un risparmio del 29% sul valore originario di listino che era di 27,90 euro (l’acquisto lo potete completare qui).

Ciò che lo contraddistingue dalla massa sono sicuramente le dimensioni, essendo un prodotto che comunque raggiunge 246 x 60 x 225 millimetri, con un peso di soli 380 grammi, il che lo porta ad essere facilmente trasportabile ovunque si desideri. Sul manico trovano poi posto tre LED di stato che aiutano più che altro a capire quale sia l’effettivo stato della batteria; in confezione, invece, è disponibile il caricabatterie da parete, così da poterlo collegare liberamente, senza dover essere costretti ad acquistare componenti di terze parti di alcun tipo.