TIM, uno dei leader nel settore delle telecomunicazioni in Italia, di recente ha introdotto un’audace iniziativa denominata Proponi X2. Mirata a premiare la fedeltà dei suoi clienti sia nel settore mobile che fisso. L’obiettivo principale di questa promozione è quello di offrire promo esclusive e personalizzate agli utenti che decidono di acquistare uno smartphone a rate, cambiare l’offerta o aggiungere un add-on al proprio piano tariffario esistente.

Lanciata il 28 marzo 2024, questa soluzione ha subito suscitato grande interesse, poiché offre una vasta gamma di vantaggi e opportunità uniche per migliorare l’esperienza di telefonia e intrattenimento.

TIM, sempre dalla parte dei consumatori

La chiave del successo di TIM Proponi X2 risiede nella sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche dei clienti, offrendo opportunità su misura che soddisfano le loro preferenze individuali. Ad esempio, per gli abbonati mobili, l’iniziativa offre sconti significativi su offerte principali come pacchetti con minuti illimitati, SMS e Giga 5G a tariffe vantaggiose. In più, grazie a partnership strategiche con piattaforme di streaming come Disney+, gli utenti hanno anche la possibilità di accedere gratuitamente per tre mesi a tantissimi contenuti esclusivi. Tutto ciò arricchisce l’offerta di intrattenimento del noto operatore. Ma dimostra anche l’impegno dell’azienda nel fornire esperienze sempre di alto livello.

Ma le vantaggiose offerte di Proponi X2 non si limitano solo alle reti mobili. Anche i clienti di rete fissa possono beneficiare di una serie di vantaggi esclusivi, come TIMVISION, con Disney Plus e Netflix. Questo non solo rende l’esperienza di intrattenimento più ricca e variegata, ma offre anche un valore aggiunto significativo per coloro che scelgono TIM come provider di servizi domestici. Con un occhio attento alle esigenze del cliente e un impegno costante per l’innovazione, la società dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni. Offrendo soluzioni su misura che migliorano la vita.