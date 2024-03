Molte sono le innovazioni e i passi avanti compiuti nei nostri giorni. Soprattutto se cominciamo a parlare di realtà virtuale. Grande passo fatto unendo due mondi totalmente in contrasto quello della realtà con il virtuale. Questo capolavoro è uscito molto bene per l’Apple Vision Pro della grande mela.

Per quanto invece riguarda il rilascio globale del dispositivo ci sarà ancora da attendere stando a quanto rilasciato.

Apple Vision Pro, quando uscirà?

Per quanto tutti gli italiani speravano in una prossima uscita di Apple Vision Pro, è ancora molto lontana dal sogno che si avvera, ma per quanto riguarda il lancio internazionale qualcosa sta cambiando. Poco tempo fa Tim Cook ha fornito la conferma che il visore sarà disponibile entro la fine del 2024 in un altro paese estero.

Si sta parlando della Cina. Notizia confermata dallo stesso Tim Cook durante il famoso China Development Forum di Pechino. Aggiungendo anche che investirà di più per il miglioramento dello sviluppo in Cina.

La Cina è uno dei nominati alla famosa lista, facente parte della seconda ondata dei paesi di lancio per l’Apple Vision Pro. Dopo normalmente gli Stati Uniti, il famoso visore farà tappa in Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito per poi andare nei mercati asiatici e in Europa tra i quali Francia e Germania. Per quanto riguarda il nostro paese ovvero l’Italia ancora non ci sono notizie.

La conferma data poco tempo fa è una delle prime affermazioni per quanto riguarda il rilascio di Apple Vision Pro in un altro paese oltre gli Stati Uniti. Inoltre Apple ha già dichiarato il rilascio in altri paesi però non specificando un calendario o i mercati precisi.

Questa famosissima notizia arriva dopo la visita di Cook all’Apple Store di Jing’an a Shanghai, il nuovo Apple Store famoso per i tempi record della sua creazione.

Il noto analista Ming-Chi Kuo, molto ambiente nel mondo di Apple ha voluto dichiarare la sua convinzione nel rilascio internazionale entro la WWDC 2024.

Intanto Apple sta lavorando sull’implementazioni di 12 lingue nuove al sistema operativo di Apple Vision Pro, come il cinese tradizionale e semplificato.