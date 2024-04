Il Galaxy Unpacked estivo di quest’anno potrebbe distinguersi per la presenza di più protagonisti del previsto. A precedere la notizia per cui Samsung potrebbe annunciare una versione Ultra del suo Galaxy Z Fold 6 è stata la voce secondo la quale quest’anno sarebbe arrivato anche un primo smartphone pieghevole economico. Le informazioni su questo presunto dispositivo si sono presto placate ma adesso due screenshot emersi su X (Twitter) danno prova dell’esistenza di ben due dispositivi pieghevoli economici. Samsung potrebbe, quindi, aver pensato a ben due versioni Fan Edition di Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip Fan Edition potrebbero arrivare davvero quest’anno!

L’idea del colosso sudcoreano di procedere con la realizzazione di nuovi smartphone pieghevoli dal costo più accessibile fa notizia ormai da diverso tempo e le immagini apparse su X appaiono come una sorta di prova della possibile esistenza di un Samsung Galaxy Z Fold FE e di un Galaxy Z Flip FE. La serie Fan Edition accoglie sempre versioni “low cost” dei top di gamma Samsung, proprio in questi giorni, infatti, sono emerse le prime conferme circa la produzione del Samsung Galaxy S24 FE. La serie economica potrebbe presto includere anche i nuovi smartphone pieghevoli, che molto probabilmente arriveranno in più varianti tramite le quali il colosso mira a soddisfare le richieste di più fasce di utenti.

I dettagli sui presunti pieghevoli Fan Edition sono ancora pochi e le fonti non del tutto certe. È probabile che Samsung abbia intenzione di procedere con l’implementazione di componenti meno sofisticate rispetto ai modelli di nuova generazione ma comunque in grado di garantire una certa qualità così da poter ridurre i costi di produzione e, di conseguenza, il costo finale di ogni unità, che potrebbe in ogni caso raggiungere una cifra non del tutto indifferente seppur minore.