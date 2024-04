Sembra che, nella settimana del 6 maggio, verranno annunciati i nuovi iPad. Inoltre, proprio nel corso di quella settimana i negozi di vendita al dettaglio di Apple dovrebbero ricevere il materiale pubblicitario.

Insieme agli iPad Pro, con display OLED, sembra che siano in arrivo anche gli iPad Air, una nuova Magic Keyboard e una Apple Pencil di terza generazione. Considerando le premesse ottenute, il lancio si preannuncia come uno dei più grandi in arrivo per i tablet Apple in un solo giorno.

Interessanti novità in arrivo per gli iPad Apple

Con questo mega lancio trova la fine il periodo più lungo senza nuovi modelli che c’è stato nella storia degli iPad. In ordine temporale, gli ultimi modelli lanciati sono gli iPad Pro con processori M2 e quelli di 10a generazione, lanciati ad ottobre 2022.

Secondo alcune indiscrezioni, il lancio dei nuovi modelli sarebbe dovuto arrivare tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. L’azienda di Cupertino ha però deciso di rimandare e slittare l’annuncio e il relativo arrivo sul mercato per finalizzare il software e incrementare la produzione. Una possibile conferma è stata ottenuta da alcuni fornitori taiwanesi di Apple che hanno dichiarato che la produzione di massa di alcuni componenti dei nuovi iPad era stata continuamente posticipata per la complessità della loro realizzazione.

Gli aggiornamenti hardware dei nuovi iPad rappresentano uno dei più grandi cambiamenti realizzati nella storia del prodotto. Infatti, per la prima volta, Apple utilizzerà dei pannelli OLED per i suoi tablet. Questa tecnologia offrirà notevoli miglioramenti in termini di visualizzazione. Suddetto dettaglio presenterà però uno svantaggio, ovvero il suo prezzo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il prezzo dei nuovi tablet sarà decisamente più elevato.

Il lancio dei nuovi iPad anticiperà un altro evento di Apple. Il 10 giugno, infatti, si aprirà la 35° conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Si tratta della Worldwide Developers Conference 2024. In occasione del keynote di apertura, Apple dovrebbe rivelare la sua nuova strategia relativa all’intelligenza artificiale. Inoltre, si parlerà anche degli aggiornamenti software per iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro.