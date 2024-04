Apple: arrivano su app Store gli emulatori dei giochi retrò per iPhone

Apple ha introdotto un’importante novità riguardante le applicazioni disponibili sul suo store per gli utenti che posseggono un iPhone. Adesso, dopo anni ed anni, gli sviluppatori di emulatori potranno rendere disponibili su App Store le proprie creazioni, dando la possibilità agli appassionati di vintage di poter accedere a giochi retrò a condizione però che siano legali. L’aggiornamento è stato accolto con molto entusiasmo dai gamer che adesso potranno giocare ad i loro titoli preferiti attraverso i propri smartphone.

Prima che la Apple applicasse tale modifica, gli emulatori non erano disponibili in Store e gli utenti, per installarli, erano costretti a fare affidamento a procedure complesse come il jailbreak. La nuova politica offre così un metodo più sicuro e controllato con cui poter scaricare app sull’iPhone prive di eventuali rischi e malware.

Sì alle app emulatrici, ma la Apple impone dei limiti

L’aggiunta di questa tipologia di applicazioni non comporta che la Apple abbia accolto la pirateria, ogni app emulatrice deve rispettare determinate regole. Qualsiasi applicazione che doni l’opportunità di scaricare giochi deve garantire sempre che i titoli siano legali e che gli sviluppatori ne posseggano i diritti. Quindi, se pensavate di trovare qualsiasi videogioco, dobbiamo avvisarvi che non sarà così, ma che essi saranno limitati ad una stretta cerchia controllata accuratamente.

La scelta della Apple di dare l’opportunità agli sviluppatori esterni di presentare le proprie app emulatrici all’interno dell’App store è probabilmente dovuta a forze maggiori. Dopo l’entrata in vigore del DMA europeo, la società ha dovuto apportare necessariamente delle modifiche ai suoi sistemi e alle proprie strategie per rispettare le pratiche anticoncorrenziali. Gli utenti appassionati di giochi del passato hanno dimostrato grande entusiasmo alla notizia, eppure chi sviluppa le console e i titoli annessi potrebbe non essere della stessa opinione. Per ora gli emulatori tra cui scegliere non sono molti, ma consentono comunque di rivivere i classici retrò direttamente sui device Apple, rispettando le leggi e non contribuendo in alcun modo alla diffusione della pirateria.