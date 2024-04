Xiaomi Redmi 13C è uno degli smartphone più interessanti del momento, per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo su cui indubbiamente gli utenti possono fare affidamento, nel momento in cui vogliono cercare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Il prodotto in questione è caratterizzato dalla presenza di un display da 6,7 pollici di diagonale, con refresh rate a 90Hz, ma anche una tripla fotocamera posteriore, che viene capitanata dall’intelligenza artificiale, e sopratutto da un sensore da ben 50 megapixel, più unico che raro. Sotto il cofano trova posto un processore octa-core, che riesce a garantire discrete prestazioni generali, come anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (fortunatamente espandibile tramite microSD).

Xiaomi Redmi 13C: offerta inaudita su Amazon

Il risparmio è davvero dietro l’angolo nel momento in cui pensate di acquistare lo Xiaomi redmi 13C, uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per la fascia di prezzo di posizionamento, capace di incantare il pubblico con una spesa finale di soli 120,98 euro, quando già il suo prezzo mediano era stato incredibilmente basso, essendo di soli 131,99 euro (riduzione effettiva dell’8%). L’acquisto lo potete effettuare qui.

Le dimensioni dello smartphone sono perfettamente allineate con le aspettative, raggiungendo 168 x 78 x 8,1 millimetri, ed un peso di 192 grammi, che lo rendono facilmente trasportabile praticamente dovunque si desideri. Sotto il cofano abbiamo un processore MediaTek di fascia medio-bassa, essendo un Helio G85, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, seguito a ruota da una configurazione di base che prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

La batteria, come nella maggior parte degli smartphone più economici, gode un ruolo fondamentale, infatti è un componente da 5000mAh che dovrebbe garantire tantissime ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica.