Non tutti pensano che possa servire disattivare il Wi-Fi mentre lo si usa, eppure questo gesto potrebbe fare la differenza. Lasciare attiva la connessione wireless quando non è in funzione può esporre lo smartphone a diverse vulnerabilità legate al mondo delle connessioni. Collegarsi ad una rete sconosciuta può essere molto pericoloso ed è per questo che bisogna disattivarlo ed evitare pericoli inutili.

Ecco perché bisogna disattivare il Wi-Fi

Il sistema di connessione, quando controllato e disattivato quando non serve, permette di risparmiare la batteria e tutela la sicurezza del dispositivo.

Anche se tutelare la batteria del proprio dispositivo è importante, nello specifico, risulta molto più pressante la motivazione legata alla sicurezza dei dispositivi. Se non lasciamo costantemente aperta la porta, apportando alcuni interventi di sistemazione e avendo sempre un atteggiamento in rete molto attento è possibile mettere in sicurezza i nostri smartphone e con essi anche tutte le informazioni personali che per forza di cose contiene.

La disattivazione del Wi-Fi avviene allo stesso modo su tutti gli smartphone. Basta accedere al menu a tendina nella home oppure cercando nella voce “impostazioni”.

Ci sono anche una serie di accorgimenti utili da seguire. Il primo esempio riguarda un uso responsabile delle password. Creando una base abbastanza impegnativa è possibile tutelare e proteggere smartphone ed informazioni personali.

Inoltre, è importantissimo aggiornare costantemente il sistema operativo del proprio smartphone. Gli aggiornamenti periodici spesso rilasciano anche patch di sicurezza o interventi per risolvere precedenti bug.

Infine, può essere d’aiuto utilizzare una rete privata virtuale. Si tratta della VPN che crea un collegamento crittografico tra internet e smartphone. Attraverso questo sistema si elude il rischio di accedere a reti Wi-Fi scadenti o contraffatte.

Seguire questi semplici passaggi, per quanto possano sembrare banali, possono invece fare la differenza nel processo di sicurezza e protezione dei propri dispositivi mobili. In questo modo non solo verrà tutelato il funzionamento del proprio smartphone, ma verranno messe in sicurezza anche tutte le informazioni sensibili al suo interno.