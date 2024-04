Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un tablet di fascia media di tutto rispetto, disponibile sul mercato con inclusa la S Pen, fiore all’occhiello che amplia notevolmente la versatilità e l’usabilità del prodotto sul medio-lungo periodo, che in tanti avrebbero voluto acquistare nel tempo, fermo restando avere un prezzo complessivamente non proprio alla portata di ogni consumatore.

In questi giorni l’occasione è decisamente propizia, con il prodotto che gode di un display LCD TFT da 10 pollici di diagonale, proposto nella configurazione di base da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, facilmente espandibile tramite l’ausilio di una microSD, completato dal sistema operativo Android 12, ed anche una batteria che raggiunge la capacità complessiva di 7040mAh, utilissima ad esempio per poter godere del prodotto per lunghe giornate, prima di essere costretti alla ricarica.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: occasione assurda con quest’offerta

Uno dei prezzi migliori in circolazione è stato applicato direttamente sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite, prodotto che originariamente avrebbe avuto un costo di 439 euro, ma che in questi giorni Amazon ha deciso di ridurre del 43%, sino a raggiungere il valore finale di soli 249 euro (per lo sconto dovete premere qui).

Il dispositivo ha dalla sua la presenza dell’interfaccia grafica proprietaria di Samsung, la tanto amata Samsung One UI, soluzione che amplia di moltissimo la produttività nell’usabilità quotidiana, mettendo a disposizione degli utenti una infinità di funzionalità quasi uniche nel loro genere. Sulla superficie si trovano doppi speaker con dolby atmos, realizzati in collaborazione con AKG, così da riuscire a raggiungere una riproduzione audio potente ed assolutamente bilanciata, indipendentemente dalla sorgente, che sia uno smartphone, un altro tablet o un riproduttore musicale di alcun tipo.