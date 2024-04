Anche se il passaggio alle passkey sembri essere sempre più vicino, la gestione delle password rimane un argomento ancora dibattuto. Proprio per questo le principali aziende continuano ad aggiornare i propri sistemi favorendo l’uso di password e migliorando il proprio sistema di sicurezza. A tal proposito, Google sta per lanciare uno strumento di condivisione delle password completamente nuovo. Si tratta della funzione che permette di condividere le password all’interno del nucleo familiare. Vediamo come funziona questa funzione.

Nuovo sistema Google per condividere le password

Fino a questo momento, condividere le password era una funzione manuale, dettaglio che la rendeva più complicata. Con il nuovo aggiornamento in arrivo Google sembra intenzionata a rendere il tutto molto più semplice. I primi dettagli stanno emergendo proprio in questi giorni e sembra che il lancio di questa novità possa essere imminente.

Per il momento sembra che lo strumento di condivisione sarà disponibile solo su Android. TheSpAndroid, nelle ultime ore, è riuscita ad accedere al sistema attraverso l’ultima beta di Google Play Service mettendo in evidenza come funzionerà.

Il nuovo sistema verrà integrato all’interno del gestore password che Google fornisce a tutti i suoi utenti, disponibile nelle impostazioni di sistema dei dispositivi Android. Queste sono associate ad un nome utente ben specifico e vengono sincronizzate con l’account di Google. Questo sistema permette di ritrovare tutte le proprie password anche sugli altri dispositivi che presentano la stessa e-mail.

Fatte le dovute premesse, come si procede con la condivisione? Prima di tutto è necessario aprire il gestore e seleziona le password che si intende condividere. Successivamente bisogna effettuare il riconoscimento biometrico per poter accedere. Una volta effettuata la scelta è necessario selezionare il pulsante “Condividi” che appare sul proprio schermo. Dopo aver cliccato si aprirà un menu che mostra gli utenti del nucleo familiare con cui sarà possibile effettuare la condivisone. Si tratta di tutti coloro che sono stati inseriti nel gruppo Famiglia che Google permette di creare ad ognuno dei suoi account.

Una volta selezionato il destinatario presente nel gruppo Famiglia si potrà confermare la proprio scelta ed inviare automaticamente la password.