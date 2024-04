Vodafone batte i VIRTUALI con le Silver da 200 GIGA

Il panorama italiano per quanto riguarda i gestori di telefonia mobile è davvero molto vasto e non ci sono dubbi su una questione: c’è vasta scelta. Alcuni provider in particolare stanno riuscendo a tenere un rullino di marcia importante, esattamente come i virtuali. Proprio per questo motivo diverse aziende più famose sono scese nel sistema gerarchico e tra queste c’è Vodafone.

Il celebre gestore anglosassone vuole fare di tutto pur di risalire la china e di assestarsi nei primi posti e a quanto pare sta lavorando proprio a tal proposito. Secondo quanto riportato, le sue offerte sarebbero state lanciate da poco e con tanti contenuti. Vodafone vuole sorprendere anche per i prezzi, disponibili con dei vantaggi che riguardano soprattutto i servizi in aggiunta.

Vodafone, le migliori offerte si chiamano Silver: ce ne sono due e costano poco

Anche questa volta il nome di Vodafone risuona nella mente degli utenti che vogliono cambiare gestore. Il provider colorato di rosso mette a disposizione tante soluzioni ma due in particolare, ovvero le Silver. Queste sono molto simili ma anche diverse per via dei giga e dei prezzi, anche se hanno lo stesso obiettivo ovvero quello di portare il gestore di nuovo in auge.

La prima delle due Silver, concede 100 giga in 4G ogni mese con minuti e messaggi senza limiti per 7,99 €. La seconda offerta invece offre 150 giga in 4G con minuti e messaggi illimitati per 9,99 € al mese. In entrambi i casi, il primo mese costerà solo 5 €.

Le due offerte di Vodafone in questione permettono di avere inoltre anche un regalo: ben 50 giga in più tutti i mesi. Quello che gli utenti devono fare per riuscire ad ottenere questa aggiunta, è sottoscrivere gratuitamente il servizio di ricarica automatica SmartPay.

Le due offerte sono disponibili solo ed unicamente per gli utenti che al momento hanno un’offerta con Iliad o con un gestore virtuale.