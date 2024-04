Secondo quanto dichiarato da un esperto investitore, Tesla potrebbe essere agli sgoccioli mentre affronta un anno estremamente difficile. Sembra che siano vari i dettagli che indicano quale sarà la fine dell’azienda.

Un esempio sono i recenti risultati del primo trimestre. I dati conseguiti hanno messo in evidenza che Tesla ha deluso gli investitori presentato risultati peggiori del previsto, con un calo delle consegne del 20% rispetto al trimestre precedente.

Tesla è davvero nei guai?

Secondo molti, il reale problema dell’azienda è il suo CEO, Elon Musk. Infatti, è emerso che in molti non lo sopportano motivo per cui decidono di non acquistare un nuovo veicolo dalla sua azienda. Nonostante questi dati Tesla continua a primeggiare nel comparto delle auto elettriche, a testimonianza che probabilmente la crisi è più ampia e coinvolge tutto il settore.

Alcuni analisti però non sono così sicuri e prevedono il peggio. Secondo il gestore di hedge fund Per Lekander sta per arrivare l’inizio della fine. Se così fosse Tesla diventerebbe la bolla di mercato più grande per il settore azionario delle automobili. L’opinione di Lekander, anche se di parte perché da sempre contro Musk, non è isolata. Sono in tanti a credere che per Tesla le cose saranno davvero difficili nell’immediato futuro.

Lekander prevede che il prezzo delle azioni di Tesla scenderà a soli $14 rispetto ai 256$ raggiunti a luglio 2023.Si è dunque registrato un calo del 30%. Al di là delle reali antipatie all’interno del settore, una delle principali motivazioni è la concorrenza. In generale si è poi registrato anche un calo generale delle domande di auto. Quest’ultima motivazione riguarda i costi che sono sicuramente troppi per moltissimi utenti che sono poi costretti a rinunciarci.

Nonostante ciò, Leakander non ha precluso la possibilità che le cose possano cambiare e che quindi Tesla si riprenda entro i prossimi due anni.