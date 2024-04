Quasi ogni settimana, il colosso americano Microsoft presenta su Xbox Store numerose iniziative ed offerte di rilievo per tutti i suoi abbonati al servizio Xbox Game Pass ma non solo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha reso disponibile la nuova promo denominata Sconti di Primavera. Come spesso fatto in passato, anche questa volta vengono proposti numerosi videogiochi a dei prezzi decisamente accessibili, grazie agli sconti esagerati di quasi il 90%. Vediamo qui di seguito i titoli più interessanti.

Xbox Game Pass, arriva la nuova promo Gli Sconti di Primavera

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibile la sua nuova promo denominata gli Sconti di Primavera. Grazie a quest’ultima, gli utenti potranno avere accesso a tantissimi videogiochi e a dei prezzi decisamente accessibili. Come già accennato in apertura, poi, in alcuni casi gli sconti si spingono oltre, fino ad arrivare addirittura al 90%. Ci sono videogiochi un po’ per tutti i gusti e, come sempre, sono compresi sia videogiochi per gli abbonati a Xbox Game Pass sia videogiochi per chi non è abbonato.

Tra i videogiochi proposti in sconto, anche questa volta troviamo disponibile il noto videogioco dedicato al mondo del calcio. Stiamo parlando in particolare del videogioco EA Sports FC 24. Quest’ultimo, in particolare, è al momento proposto con uno sconto dell’80% e che permetterà agli utenti di averlo ad un prezzo di appena 15,98 euro.

Questo videogioco è disponibile sia per la precedente console da gaming Xbox One sia per la nuova console Xbox Series X. Ad un prezzo molto basso di appena 2,99 euro, troviamo poi il videogioco Hellblade: Senua’s Sacrifice. Questo prezzo esagerato è stato possibile grazie al notevole sconto del 90%. Questi sono però soltanto alcuni dei videogiochi proposti in questo momento su Xbox Store. Ricordiamo comunque che, secondo quanto è emerso, i nuovi Sconti Di Primavera saranno disponibili per un periodo di tempo limitato. Gli utenti potranno infatti acquistare questi videogiochi a prezzo scontato soltanto fino al prossimo 19 aprile 2024.