Per i frequenti viaggiatori in aereo, è diventato comune attivare la modalità aereo sui propri dispositivi elettronici prima del decollo. Ma perché questa prassi? E quali sono le ragioni dietro questa precauzione?

La modalità aereo: precauzione necessaria o eccessiva?

La modalità aereo, disponibile su smartphone, laptop e tablet, serve a disabilitare tutte le trasmissioni radio dei dispositivi. Ciò implica che quando la modalità aereo è attiva, i dispositivi non possono ricevere o effettuare chiamate, né utilizzare servizi come WiFi e Bluetooth. In pratica, la connessione viene disattivata.

Prima l’uso dei telefoni durante il volo era severamente proibito per timore di interferenze con le apparecchiature aeree. Ma dal 2013 è stato consentito l’utilizzo dei dispositivi in modalità aereo, anche se sembra che questa cauzione non abbia un impatto significativo reale.

Anche se gli aerei moderni sono dotati di sistemi di schermatura che riducono al minimo il rischio di interferenze, la richiesta di attivare la modalità aereo rimane comunque, come precauzione aggiuntiva per motivi di sicurezza. D’altronde, i dispositivi all’interno dell’aereo sono molteplici e la prudenza al riguardo non è mai troppa.

L’attivazione forzata della modalità aereo, inoltre, impedisce ai passeggeri di effettuare chiamate telefoniche, guardare video in streaming o collegarsi ad internet durante il volo. Queste piccole limitazioni, se immaginate in uno spazio ristretto e con molte persone, contribuiscono a mantenere un ambiente decisamente più tranquillo e confortevole in cui passare il proprio tempo di viaggio.

Insomma, sebbene in realtà le interferenze causate dai dispositivi siano praticamente inesistenti, le compagnie aeree preferiscono evitare il rischio di rumori eccessivi che potrebbero disturbare il volo.

Un viaggio più connesso in futuro

Nel prossimo futuro, potrebbero però verificarsi dei cambiamenti piuttosto significativi in quest’ambito. Con l’avanzare della tecnologia e il conseguente miglioramento delle infrastrutture aeronautiche, la modalità aereo potrebbe gradualmente diventare una prassi obsoleta. Queste novità potrebbero portare ad una nuova idea di volo, in cui è possibile usare anche i propri dispositivi in viaggio, ma per ora la richiesta di attivare la modalità aereo rimane un precauzione dovuta per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i passeggeri a bordo.