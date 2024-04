Amazon propone una nuova promozione davvero invitante per tutti i suoi utenti. Con quest’ultima sarà possibile accedere ad uno sconto del 20% su determinati prodotti della categoria “Moda”. Ricordiamo che nella categoria rientrano anche gli smartwatch. Questo rende l’offerta ancora più allettante per chi è interessato al loro acquisto. Per poter approfittare di questa opportunità è necessario attivare lo sconto sulla pagina dedicata all’interno della piattaforma Amazon.

Nuova promo imperdibile di Amazon

Attivare la promozione per ottenere il 20% di sconto non è difficile. Basta recarsi sulla pagina apposita e cliccando sull’apposito tasto presente sulla piattaforma Amazon. Una volta effettuati questi due passaggi lo sconto verrà inserito automaticamente all’interno della propria transazione durante la fase di checkout.

La promozione di Amazon è davvero molto allettante e soprattutto a tempo limitato. È possibile attivarla solo fino all’11 aprile Inoltre, è valida solo per i primi 1000 clienti idonei, quindi attendere non è un’opzione valida. Il limite massimo per lo sconto è di 30euro su una spesa minima di 20, ed è disponibile per un solo acquisto.

È importante ricordare alcune informazioni prima di procedere comprando i prodotti (idonei) desiderati. La promo è valida solo su un prodotto all’interno del carrello, quello idoneo e più costoso.

Inoltre, utilizzando la modalità di acquisto 1–click, lo sconto non verrà applicato a suddetto ordine. Inoltre, il codice promozionale non può essere riscattato in cambio del valore dello sconto in denaro. Non è trasferibile e non è possibile cederlo ad altri utenti.

Dopo aver applicato lo sconto, bisognerà procedere pagando l’importo restante tramite le modalità di pagamento che si preferisce utilizzare. In caso di reso degli articoli acquistati non sarà più possibile riutilizzare lo sconto.

Per consultare tutti i termini e condizioni e per conoscere gli articoli idonei vi consigliamo di visitare la pagina di Amazon e leggere con attenzione tutte le informazioni.