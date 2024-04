Google Play Store, disponibile su tutti i dispositivi Android, offre a tutti i suoi utenti un grande assortimento di app e contenuti alcuni dei quali sono gratuiti, mentre altri a pagamento. Il servizio offre la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di pagamento che si adattano alle varie esigenze degli utenti. Infatti, se si intende comprare uno dei prodotti disponibili, ma non si è in possesso di una carta di credito, è possibile farlo scegliendo una delle alternative fornite. In ogni caso i pagamenti sono lineari, semplici e sicuri.

Come acquistare su Google Play Store senza carta di credito

Nella versione italiana dell’app di Google, sono disponibili diversi pagamenti alternativi alle carte di credito. La prima opzione messa a disposizione degli utenti per comprare contenuti di Google Play permette di procedere con PayPal. Se si possiede un conto su quest’ultima piattaforma è possibile acquistare contenuti sullo store di Android con alcuni semplici passaggi, in modo totalmente sicuro.

Un secondo metodo di pagamento frutta il servizio Google Opion Reward, attraverso il quale è possibile ricaricare il proprio saldo Google Play. Inoltre, è possibile utilizzare le ricompense dell’app. Rispondendo ai diversi sondaggi messi a disposizione è possibile ricevere piccole somme sul saldo presente sulla piattaforma stessa.

La terza opzione permette di utilizzare il servizio Paysafecard. Si tratta di un sistema di pagamento elettronico che si basa sull’uso di voucher dotati di credito prestabilito. Gli utenti possono acquistarli in formato fisico in rete, in tabaccheria ed anche attraverso rivenditori come Recharge e beCHARGE.

Infine, è possibile anche selezionare l’addebito su credito residuo come opzione di pagamento. Infatti, alcuni gestori di telefonia mettono a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare il pagamento su Google Play Store riducendo l’importo telefonico presente sulla propria SIM.

Tutte le opzioni di pagamento appena presentate forniscono agli utenti Android di procedere in completa autonomia e libertà di scelta.