Se si utilizza un computer per lavorare e si cerca uno strumento in grado di fornire il supporto necessario per svolgere le proprie mansioni, il pacchetto Office è la scelta migliore. Tutti coloro che si affidano a Microsoft considerano questo sistema una vera istituzione in quest’ambito. Al suo interno sono disponibili tantissimi strumenti estremamente utili. Tra questo il più famoso è Word, il fedele programma di videoscrittura utilizzato per creare e modificare i propri testi.

A differenza di tanti altri editor di testo, Word è un software che fornisce ai suoi utenti diverse funzionalità utili per poter elaborare una formattazione elaborata e complessa.

Le funzioni più utili di Word

Il software di scrittura proposto da Windows permette agli utenti di inserire il grassetto, sottolineare, ingrandire le dimensioni di caratteri e tanto altro. Inoltre, permette a chi lo usa di poter salvare i propri documenti in formati diversi. La scelta è molto ampia e probabilmente è per questo che Word è uno dei programmi più utilizzati al mondo.

Il sistema, nella sua prima versione, risale al 1963, mentre il primo lancio per Windows è avvenuto nel 1989. Una storia molto lunga contraddistinta dall’attenzione ai dettagli e alle esigenze degli utenti. Nonostante tutto ciò, sono molti i dettagli sconosciuti a molti.

Non tutti sanno che Word è uno strumento che può celare diverse funzioni extra molto utili che se sfruttate bene possono migliorare enormemente l’esperienza di scrittura e di elaborazione. In video pubblicato da Matteo Massaroli, esperto di AI e metaverso, ha pubblicato un video su Instagram in cui espone uno di questi trucchi.

Quest’ultimo permette di sfruttare pienamente la piattaforma e migliorare le proprie composizioni. Quando si prova a scrivere un testo può capitare di voler modificare una parola, perché errata o perché non funziona bene con il resto della frase. In questi casi è possibile selezionare un sinonimo. Per farlo bisogna selezionare la parola in questione e cliccare su Control e F7 contemporaneamente.

A questo punto si aprirà una schermata sul lato della piattaforma dove verranno forniti tutti i sinonimi possibili. Può sembrare banale, ma a volte sono trucchetti come questo ad aiutare tantissimo gli utenti che lavorano su queste piattaforme ogni giorno.