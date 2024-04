Il proiettore portatile è uno strumento di riproduzione video molto richiesto dal pubblico, appartiene ad un segmento che ha subito una grandissima crescita nel periodo, tanto da diventare una delle soluzioni più desiderate dal pubblico di tutto il mondo. Come per ogni cosa, anche in questo caso esistono versioni particolarmente costose ed onerose, ed altre più economiche.

Il dispositivo attualmente in promozione su Amazon è stato prodotto da iZEEKER, una realtà molto nota nel settore, capace di mettere sul mercato un proiettore da 12000 Lux con risoluzione nativa a 1080p. La piena compatibilità con Android e iOS ne estende al massimo la versatilità, oltre comunque alla presenza, nella parte posteriore, di tutti i connettori del caso per garantire il corretto funzionamento: HDMI o USB, ma anche un jack da 3,5mm per fungere semplicemente da altoparlante esterno.

Proiettore portatile in offerta su Amazon

Avere a disposizione un proiettore portatile non è più discorso da ricchi, o da persone benestanti, è a tutti gli effetti possibile per ogni singolo utente, grazie all’ultima promozione Amazon. Il prodotto viene reso disponibile a 89 euro, con già 10% di sconto sul valore mediano, a questo si possono aggiungere due sconti ulteriori: un coupon da 22 euro, applicabile direttamente in pagina, ed un codice del 6% inserendo 25ECWTTH nel riepilogo dell’ordine. L’acquisto può essere completato qui.

L’utente che sceglierà di aggiungerlo al proprio ecosistema, deve comunque sapere che in confezione è possibile trovare il treppiede, in questo modo viene facilitato di molto l’utilizzo, essendo posizionabile ovunque si desideri, ed estendendo così la portabilità del prodotto stesso. Al momento attuale il proiettore portatile è disponibile solo nella colorazione bianca, non sappiamo se in futuro l’azienda metterà a disposizione anche colori differenti dalla suddetta.