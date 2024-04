I tablet Android rappresentano a tutti gli effetti un segmento di prodotti di buona qualità, che però negli anni ha subito una importante flessione, a causa più che altro di una richiesta da parte del pubblico in fase calante. Nonostante ciò alcuni produttori hanno continuato ad investire sul settore, mettendo a disposizione modelli di altissimo livello, come nel caso di Samsung, oppure soluzioni più economiche, come quelle che potete trovare oggi su Amazon.

Il dispositivo di cui vi parliamo è stato realizzato da Simplori, una relativamente piccola realtà giapponese, che però non deve trarre in inganno, poiché le specifiche tecniche del prodotto appaiono sin da subito di ottima qualità. Si tratta di un tablet da 10 pollici di diagonale, con sistema operativo Android 13, processore octa-core con 12GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il display è un IPS LCD che raggiunge la risoluzione di 1280 x 800 pixel, mantenendo comunque una discreta qualità generale.

Tablet Android in promozione su Amazon

Uno dei tablet Android più economici in circolazione è disponibile direttamente su Amazon, il modello tanto decantato nel nostro articolo, infatti, risulta essere acquistabile con un esborso di soli 99 euro, godendo allo stesso tempo di garanzia di 24 mesi, che dovrebbe riuscire a coprire ogni singolo difetto di fabbrica riscontrato in fase di utilizzo (entro tale periodo temporale). Lo potete acquistare premendo qui.

Continuando a snocciolare le specifiche tecniche, troviamo comunque un buon comparto fotografico, composto da due sensori nella parte posteriore, il principale da 13 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 5 megapixel, un ultragrandangolare che dovrebbe riuscire a rendere la fotocamera ancora più versatile di quanto effettivamente già lo sia con il principale. La connettività poi si estende verso il bluetooth 5.0, oppure il WiFi ad alte prestazioni (anche dual-band).