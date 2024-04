Negli Stati Uniti, la presenza continua di incendi ha messo in evidenza un evento davvero interessante. Sembra infatti che i castori possano controllare l’avanzata delle fiamme. Con le loro azioni questi ingegnosi animali riescono a proteggere alcune zone della foresta impedendo che vengano devastate completamente dal fuoco.

È questo il motivo per cui molte regioni degli Stati Uniti occidentali, tra cui la California, hanno deciso di proteggere ulteriormente i castori così da tutelarsi dai devastanti incendi. Il propagarsi delle fiamme è un problema particolarmente grave che rischia di distruggere interi ecosistemi e comunità rurali.

I castori proteggono dagli incendi

In vista dell’estate molte contee liberano i castori in determinati tratti della foresta, ovvero quelli più a rischio. Inoltre, verranno applicate maggiori restrizioni per contrastare la loro caccia. I castori agiscono costruendo delle piccole dighe nei corsi fluviali. Questo fenomeno provoca diversi allagamenti che creano zone umide simili a stagni. Anche se non molto profondi questi aiutano a mantenere l’ambiente meno propenso al propagarsi delle fiamme. Si tratta di una sorta di dedalo acquatico che preserva le piante dal diventare secche e quindi più facilmente incendiabili.

Come spiegano gli esperti, questi animali lavorano intensamente per recuperare legname e costruire dighe. Per perpetuare la loro opera, i castori impediscono ad alcuni tratti forestali di essere troppo fitti. In questo modo vengono creati degli spazi che impediscono alle fiamme di passare da un ramo ad un altro.

L’aiuto fondamentale dei castori in caso di incendi è stato evidente durante gli incendi avvenuti nel 2020. Gli Stati Uniti in quegli anni sono stati pericolosamente colpiti dalle fiamme che possono coprire una superficie anche 8 volte più grande dell’Italia. Anche il Canada si è unito a questa corrente di pensiero e sta pensando di tutelare i castori per limitare i danni provocati dalle fiamme alte durante gli incendi. Quello di inserire questi animali tra le specie protette è solo un primo passo, ma non basta a sconfiggere definitivamente gli effetti del cambiamento climatico sui spesso sono dovuti gli incendi.