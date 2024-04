La famiglia di smartphone a marchio Vivo continua ad ampliarsi ogni giorno che passa. Il produttore tech è infatti molto attivo in questo periodo, dato che ha annunciato non pochi nuovi dispositivi. Nel corso delle prossime settimane, l’azienda toglierà i veli sul suo nuovo medio di gamma Vivo T3x. In queste ultime ore, in particolare, sono trapelate in rete nuovi rumors e indiscrezioni che ci hanno rivelato alcune delle presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo T3x, emergono in rete nuovi rumors sul prossimo mid-range di Vivo

Nel corso delle prossime settimane vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia media a marchio Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo T3x e ora possiamo scoprire qualche presunta specifica tecnica grazie ai nuovi rumors emersi in rete in queste ore.

Stando a quanto è emerso, il nuovo smartphone di fascia media di Vivo sarà alimentato da uno degli ultimi processori di casa Qualcomm. Ci riferiamo al soc Snapdragon 6 Gen 1. Per il momento non sappiamo quali configurazioni di memoria saranno disponibili, ma immaginiamo che non mancheranno almeno 8 GB di RAM e almeno 128 GB di storage interno. Un’altra caratteristica di rilievo appena emersa in rete riguarda poi l’autonomia.

Il nuovo smartphone a marchio Vivo ha infatti da poco ricevuto la certificazione Bluetooth SIG. Secondo quanto è emerso, il nuovo Vivo T3x potrà contare su una batteria davvero molto capiente pari a ben 6000 mah. Non dovrebbe mancare il supporto alla ricarica rapida, ma per il momento non sappiamo con esattezza la potenza. Oltre a questo, sappiamo che il nuovo avrà anche un doppio speaker stereo.

Questi sono i primi dettagli certi del prossimo Vivo T3x. Ricordiamo comunque che questo smartphone dovrebbe essere annunciato ufficialmente tra il 19 e il 22 aprile ad un prezzo iniziale di circa 144 euro al cambio attuale.