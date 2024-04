TP-Link è una delle realtà più diffuse ed apprezzate nel panorama italiano, per quanto riguarda la produzione di accessori per l’informatica, tra cui appunto le prese smart. Uno dei modelli di maggiore successo, anche per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, resta senza dubbio la TP-Link Tapo P105.

Si tratta a tutti gli effetti di una presa smart definita italiana, data la presenza del corretto connettore nella parte posteriore, perfettamente compatibile con il wifi, per la connessione diretta alla rete, facilitando in questo modo il controllo da remoto, e compatibile oltretutto con i principali assistenti vocali, quali sono Amazon Alexa e Google Assistant.

Tp-Link: il prodotto è in super promozione

Una delle migliori promozioni in circolazione permette di acquistare il TP-Link Tapo P105 ad un prezzo estremamente conveniente, poiché comunque basteranno 9,99 euro per il suo acquisto definitivo, contro i 15,99 euro di valore consigliato (approfittando così di una riduzione del 38%). L’acquisto lo potete completare al seguente link.

Le dimensioni sono ridotte rispetto a quanto ci saremmo potuti aspettare, raggiungendo comunque 5,5 x 5,5 x 7,9 centimetri, così da poter essere tranquillamente posizionato praticamente dovunque si desideri, anche dietro un mobile. L’applicazione Tapo, che viene utilizzata per il controllo da remoto, può essere installata su qualsiasi sistema operativo, sia esso Android che iOS.

Una delle modalità più interessanti prende il nome di modalità Assenza, che va a simulare perfettamente la vostra presenza in casa, nel momento in cui a tutti gli effetti invece non ci siete. Ciò permette, ad esempio, di accendere e spegnere gli elettrodomestici, come il televisore, tutto in modo completamente automatico. Rappresenta la perfetta soluzione per cercare di scongiurare ladri o simili, limitando al massimo il rischio della loro effettiva presenza.