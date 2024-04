Apple sembra intenzionata a presentare la nuova famiglia di iPad nel corso dei prossimi mesi. La nuova generazione dei tablet realizzati dell’azienda di Cupertino potrebbero arrivare già a partire da maggio ma non è da escludere una presentazione in occasione della WorldWide Developers Conference 2024.

Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, gli iPad saranno accompagnati anche dalla terza generazione di Apple Pencil. Infatti, alcuni data miner hanno analizzato la nuova versione beta, destinata agli sviluppatori di iPadOS 17.5.

Tra i file di sistema sono emersi dei riferimenti che lasciano intuire il possibile lancio di Apple Pencil 3. Rispetto alle precedenti versioni, la nuova stylus introdurrà una feature tutt’ora inedita per i prodotti della mela.

Apple Pencil 3 sarà la nuova generazione di stylus per iPad che permetterà agli utenti di accedere a feature inedite ed esclusive

Si tratta di una gesture incentrata sulla pressione. Le funzionalità non sono ancora chiare e definite, ma attraverso i dati emersi sembra che la nuova feature permetterà di facilitare il lavoro degli utenti.

Tenendo premuto il tasto sulla stylus, si potranno aggiungere immagini, elementi testuali e altro ancora ad un lavoro aperto. Sembra che la funzionalità sarà disponibile all’interno di tutte le app e quindi compatibile con gli editor di testo, i fogli di disegno e molto altro ancora.

La presenza di un tasto dedicato o di un’area che può essere premuta comporta che Apple Pencil 3 sarà diversa dalla scorsa generazione. Infatti, il modello precedente di stylus supportava solo la pressione sulla punta e non sul resto del corpo.

Inoltre, Apple sembra intenzionata a favorire gli sviluppatori per supportare attivamente le Pencil. Il brand californiano ha rilasciato la nuova API PencilKit con iPadOS 17.4. In questo modo, gli sviluppatori potranno rendere compatibile la stylus con le proprie app in maniera più semplice e permettere agli utenti di sfruttarne le potenzialità appieno.

Infine, l’evento di maggio o il WWDC 2024 saranno caratterizzati anche da un altro lancio. Apple sta lavorando ad una nuova Magic Keyboard che permetterà agli utenti iPad di avere una soluzione sempre più simile a quella dei Mac e MacBook. La nuova tastiera integrerà funzionalità dedicate ad un uso professionale, permettendo agli iPad di diventare dei device professionali all’occorrenza.