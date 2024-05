Gli iPhone 16 non saranno gli unici dispositivi Apple interessanti ad essere protagonisti dell’evento di settembre. Nella stessa occasione il colosso procederà con la presentazione del suo Apple Watch X, uno smartwatch che potrebbe decisamente distinguersi dai suoi predecessori per via di novità davvero rilevanti.

Gran parte delle nuove funzioni attese su Apple Watch X si propongono di offrire all’utente una panoramica ancora più ampia circa le proprie condizioni di salute. In più occasioni l’orologio Apple ha dimostrato la sua capacità di salvare vite segnalando i casi in cui i parametri vitali presentavano degli scompensi. Grazie alle novità previste, il suo successo in tal senso potrebbe aumentare.

Apple Watch X: tutte le novità attese sul prossimo orologio smart!

Stando alla parola di Mark Gurman di Bloomberg, Apple Watch X potrebbe accogliere due nuove funzioni: la prima riguarderebbe il monitoraggio delle apnee notturne, condizione che è spesso causa di patologie gravi come ictus e infarto; la seconda, invece, si occuperebbe di monitorare costantemente l’ipertensione. Lo smartwatch diventerebbe così in grado di segnalare agli utenti la frequenza con la quale si presentano le apnee notturne e di inviare una notifica ogni qualvolta la pressione sanguigna raggiunga livelli che andrebbero monitorati e approfonditi tramite un consulto medico.

Ad accompagnare le due nuove funzionalità vi sarebbe anche l’arrivo di una componente che potrebbe davvero fare la differenza. L’agenzia Wordsmattr ha realizzato un concept di Apple Watch X che tiene conto delle notizie fino ad ora trapelate e che sulla base di quanto emerso presenta una fotocamera da 8 MP che permettere agli utenti di scattare foto ed effettuare videochiamate, oltre a supportare il Face ID.

Esteticamente lo smartwatch potrebbe somigliare parecchio ad Apple Watch Ultra, pur presentandosi complessivamente più sottile. In realtà non possediamo informazioni fondate su quello che sarà il design né sulla presenza di una fotocamera. Non è da escludere, comunque, che Apple abbia intenzione di realizzare un prodotto davvero innovativo così da festeggiare il decimo anno di vita del suo smartwatch!