In un’epoca in cui la comunicazione digitale è diventata la norma, WhatsApp si è affermata come uno dei principali strumenti per scambiare messaggi istantanei. Anche se, la sua funzione di conferma di lettura, rappresentata dalle famigerate spunte blu, ha generato non poche controversie. Molte persone si sentono sotto pressione nel dover rispondere immediatamente ai messaggi ricevuti, anche quando non lo desiderano. Fortunatamente, un nuovo metodo ha visto la luce, consentendo agli utenti di aprire e leggere le chat senza che il mittente ne sia consapevole.

Il trucco è sorprendentemente semplice e non richiede alcuna procedura complicata. Innanzitutto, bisogna disattivare la funzione di conferma di lettura dalle impostazioni dell’app. Ciò elimina il rischio di mostrare di aver letto la conversazione.

Come eludere i controlli di WhatsApp

C’è un’altra sfida da affrontare.su WhastApp. Che riguarda le doppie frecce grigie che indicano che un messaggio è stato consegnato ma non aperto, ancora per superare questo ostacolo bisogna andare sul menu Impostazioni, quindi selezionare Account e infine Privacy, dove è possibile disattivare completamente le ricevute di lettura. In questo modo i nostri contatti non saranno più in grado di vedere se i propri messaggi sono stati letti dall’altra parte. Una soluzione ideale per coloro che desiderano godere di una maggiore libertà personale.

Insomma, in un periodo in cui la privacy online è sempre più minacciata, scoprire tali trucchi è essenziale per mantenere un certo grado di controllo sulla propria comunicazione digitale. Seguendo questi piccoli suggerimenti potrete, in qualche modo, riprendervi una parte della vostra libertà di utilizzo di tali piattaforme, per quanto ovviamente possa essere possibile. I social network attuali per quanto siano ricchi di opportunità e innumerevoli vantaggi, non sono però privi di rischi o noie di questo tipo. Ma, anche in questo caso, come ogni cosa, è possibile adattare la situazione per renderla quanto più consona ai propri desideri e necessità. Restate connessi sulle nostre pagine per non perdervi altre informazioni di questo tipo. Sempre qui con noi su TecnoAndroid!